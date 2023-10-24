البنك الدولي يحث الدول لاتخاذ نهج المملكة في تمكين المرأة بسوق العمل

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وقال بانغا خلال مشاركته في النسخة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، في الرياض أمس إن البنك الدولي لديه رسالة ورؤية لمعالجة التغير المناخي والمرونة للتعامل مع العالم، والتركيز على الشباب لما لهم من أهمية وهم القلب النابض للعالم أجمع، لتحقيق طموحات المستقبل ونمو الاقتصاد العالمي وتكاتف الجهود.
وأضاف، بأن الطموحات يجب أن تتحقق خلال جودة الحياة وتوفير فرص العمل، متطرقا إلى التحديات الجيو سياسية والأزمات الدائرة في مختلف دول العالم.
وأفاد بانغا، بأن الاقتصاد العالمي سيصبح في وضع جيد ومطمئن إذا تكاتفت الجهود، يجب علينا تحمل المسؤولية لمواجه التحديات مثل تحول الطاقة، والديون.
وأوضح أن الطاقة المتجددة وصل حجمها إلى 3 مليارات دولار، وهذا الأمر يتضاعف، كما أنه لا يوجد مبلغ كامل في البنوك المركزية.
وأكد بانغا الحاجة إلى مشاركة القطاع الخاص للوصول إلى مستوى ينمي الاقتصاد العالمي، والعمل معا للحد من الانبعاثات الكربونية، والتركيز على إيجاد الحلول للحد من الانبعاثات المتزايدة، إضافة إلى المخاطر المتعلقة المتعلقة بالاقتصاد خلال الأطر التشريعية التي يعكف عليها البنك الدولي، وهذا الأمر يتطلب رؤوس أموال محلية من القطاعي الخاص والعام.
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