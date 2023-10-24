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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم)، نظم محاضرة متخصصة عن «تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي» استهدفت طلاب جامعة الملك سعود، بمسرح كلية إدارة الأعمال بمقر الجامعة في الرياض.

وسلطت المحاضرة، التي قدمها وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض الخريف، الضوء على العلاقة بين المملكة والصندوق، والقائمة على سعي المملكة المستمر لدعم منظومة التعاون الاقتصادي العالمي، وتبادل الخبرات بين الدول.

كما تم تقديم نبذة تعريفية عن مشاورات المادة الرابعة وأهدافها، وأثرها على واقع المملكة الاقتصادي.

واستعرض الخريف، الإسهامات البارزة والإنجازات التي قدمتها المملكة في سبيل دعم جهود الصندوق، كما تطرق لأبرز ما ورد في تقرير الخبراء من أرقام وإنجازات بارزة، أبرزها تحقيق المملكة لأسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموا.