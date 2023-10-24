تدشين أول مطار مائي بالمملكة في جزيرة أمهات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت شركة البحر الأحمر الدولية أول مطار مائي في المملكة وحصلت على الرخصة التشغيلية للمطار لجزيرة «أمهات»، بعد استيفاء المطار جميع متطلبات اللوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني لسلامة الطيران.

ويعد الترخيص الأول من نوعه لمطار مائي بالسعودية، كما يعد خطوة لتعزيز قطاع السياحة الفاخرة في المملكة، كما حازت الشركة التابعة «فلاي رد سي» - أول مشغل للطائرات المائية في السعودية - على شهادة «مشغل جوي» AOC من الهيئة العامة للطيران المدني، وترخيص تقديم خدمات التشغيل الأمنية في المطار نفسه.

ويقع المطار المائي في جزيرة «أمهات» في البحر الأحمر، ويعرض تناغما فريدا بين الطيران والجمال المائي، كما سيوفر المطار تجربة فريدة لأولئك الذين يرغبون في التحليق في السماء أثناء الاستمتاع بالمناظر الخلابة لوجهة «البحر الأحمر» وما تقدمه.

وسلم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، الرخصة التشغيلية للمطار المائي لجزيرة «أمهات»، للرئيس التنفيذي لـ«البحر الأحمر الدولية» جون باغانو، بحضور الأميرة هيفاء بنت محمد نائبة وزير السياحة، وأمين مجلس إدارة البحر الأحمر الدولية الدكتور فهد تونسي، وذلك في وجهة «البحر الأحمر».