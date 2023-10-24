شكرا لقرائتكم خبر تدشين أول مطار مائي بالمملكة في جزيرة أمهات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعد الترخيص الأول من نوعه لمطار مائي بالسعودية، كما يعد خطوة لتعزيز قطاع السياحة الفاخرة في المملكة، كما حازت الشركة التابعة «فلاي رد سي» - أول مشغل للطائرات المائية في السعودية - على شهادة «مشغل جوي» AOC من الهيئة العامة للطيران المدني، وترخيص تقديم خدمات التشغيل الأمنية في المطار نفسه.
ويقع المطار المائي في جزيرة «أمهات» في البحر الأحمر، ويعرض تناغما فريدا بين الطيران والجمال المائي، كما سيوفر المطار تجربة فريدة لأولئك الذين يرغبون في التحليق في السماء أثناء الاستمتاع بالمناظر الخلابة لوجهة «البحر الأحمر» وما تقدمه.
وسلم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، الرخصة التشغيلية للمطار المائي لجزيرة «أمهات»، للرئيس التنفيذي لـ«البحر الأحمر الدولية» جون باغانو، بحضور الأميرة هيفاء بنت محمد نائبة وزير السياحة، وأمين مجلس إدارة البحر الأحمر الدولية الدكتور فهد تونسي، وذلك في وجهة «البحر الأحمر».
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين أول مطار مائي بالمملكة في جزيرة أمهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.