شكرا لقرائتكم خبر المملكة القابضة تطور منتجع فور سيزونز البحر الأحمر في جزيرة شورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة البحر الأحمر الدولية، صفقة استثمارية مع شركة المملكة القابضة، لتطوير وامتلاك منتجع «فور سيزونز البحر الأحمر» في جزيرة «شورى.»

ويجمع المشروع المشترك الذي تبلغ قيمته ملياري ريال بين «البحر الأحمر الدولية» و«المملكة القابضة» بنسبة شراكة مناصفة لتطوير وامتلاك منتجع «فورسيزونز البحر الأحمر» في السعودية، والمرتقب إنشاؤه في جزيرة «شورى» - الجزيرة الرئيسة في وجهة «البحر الأحمر» -، حيث سيحوي المنتجع 149 وحدة فندقية وجناحا، و31 عقارا سكنيا، بالإضافة لـ6 مطاعم وعدد من منافذ البيع في الصالات، ومساحات للاجتماعات والفعاليات، ومركز للاكتشاف البحري، ومساحات ترفيهية للأطفال.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية جون باغانو «تعزز هذه الشراكة التزامنا الراسخ في التحول المهم للمشهد السياحي في السعودية؛ حيث نتشارك رؤية واحدة، وهي تنفيذ وجهات استثنائية، من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، بالإضافة لدورها الرئيس في المحافظة على المنظومة البيئية القيّمة، بما يتماشى تماما مع التطلعات الطموحة لرؤية السعودية 2030».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة المهندس طلال الميمان «فخورون بشراكتنا مع البحر الأحمر الدولية في تنفيذ أحد أكثر المشاريع طموحا على مستوى السعودية، ونتطلع إلى خلق قيمة نوعية لأصحاب المصلحة».

ويأتي التعاون بين «البحر الأحمر الدولية» و«المملكة القابضة» في وقت تشهد فيه السعودية نموا ملحوظا على مستوى قطاع السياحة، حيث ارتفعت مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من نسبة 3% لتصل إلى 7% منذ إطلاق الرؤية 2030، فيما تمت زيادة الهدف المتمثل في استضافة 100 مليون زائر سنويا بحلول عام 2030م إلى 150 مليون زائر سنويا.

يذكر أن جزيرة «شورى» ستضم 11 منتجعا وعقارات سكنية، بالإضافة إلى ملعب يحتضن بطولات الجولف بـ18 حفرة، ومرسى يضم 118 رصيفا، وتجربة استثنائية لمتاجر البيع بالتجزئة، بالإضافة لخيارات تناول المأكولات والترفيه.