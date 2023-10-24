شكرا لقرائتكم خبر «البحر الأحمر الدولية» تطلق منتجع ثول الخاص.. وبدء استقبال الزوار 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت شركة البحر الأحمر الدولية، الشركة المطورة لوجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا» عن منتجع «ثول» الخاص، الذي يمثل وجهة حصرية على جزيرة خاصة بتجربة فاخرة واستثنائية، والتي من المقرر أن يستقبل أول زواره في العام القادم 2024م.

وتقع الوجهة على جزيرة رملية صغيرة تبلغ مساحتها 17 ألف متر مربع في أرخبيل مرجاني على ساحل البحر الأحمر، وتتجلى فيها المناظر الطبيعية الخلابة بلمسات مصممة معماريا بشكل فريد، لتوفر وجهة فاخرة للاستمتاع بخدمات الرفاهية والفخامة، وبخصوصية تامة.

ويضم المنتجع الواقع في الجزيرة فيلا رئيسة مكونة من 3 غرف نوم بمساحات واسعة، إضافة لـ 3 أجنحة من غرفة نوم واحدة لكل جناح، وأيضا يحتوي على نادي الشاطئ، وناد رياضي، ومركز صحي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية جون باغانو «تم تطوير منتجع ثول الخاص لإتاحة الفرصة للزوار للابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية، وقضاء وقت ممتع مع أفراد العائلة والمقربين، ونحن نؤمن بأن ساحل البحر الأحمر المذهل، مدعوم بتجارب فاخرة ومصممة خصيصا للزائر، وسيوفر ملاذا مذهلا للمسافرين الأكثر تميزا والباحثين عن الرفاهية».

وبين أن هذا المشروع يعد علامة فارقة، ويمثل أحد آخر المشاريع التي تم الكشف عنها منذ الإعلان عن مجموعة المشاريع الأوسع نطاقا في العام الماضي، مؤكدا أن أعمال تطوير هذا المشروع تسير بوتيرة متسارعة.

وأضاف «هذه المرة هي الأولى التي نقوم فيها بتطوير وجهة مملوكة ومدارة بشكل كامل من قبل فريق الخبراء لدينا في الشركة، بدءا من مرحلة التطوير والتخطيط، وانتهاء بتقديم خدمات الإقامة الفاخرة وخدمات الزوار الأخرى».

ويمثل تطوير منتجع «ثول» الخاص مرحلة جديدة لشركة البحر الأحمر الدولية، حيث تقع الوجهة بشكل منفصل عن وجهتي «البحر الأحمر» و «أمالا»، باعتبارها علامة تجارية مملوكة بالكامل للشركة، حيث لم تتم الاستعانة بشركات تشغيلية في قطاع الضيافة أو علامات تجارية عالمية للفنادق، وذلك لأول مرة في تاريخ المشاريع التي تطورها الشركة.

وتجمع جزيرة «ثول» بين نهجي الفخامة المطلقة، والوعي بالاستدامة بما يتماشى مع رؤية الشركة الأوسع نطاقا، فضلا عن التزامها الراسخ تجاه الإنسان والطبيعة، حيث يسعى المطور إلى الاستعانة بالمختصين من المجتمع المحلي، إذ تستقطب الشركة الراغبين في دخول قطاع الضيافة الفاخرة والاستقبال الخاص؛ بدءا من تقديم خدمات المساعد الخاص، وخبراء المأكولات الراقية، والمختصين الفنيين، وذلك للعمل مع أفضل الخبراء الدوليين، والاستفادة من خبراتهم لتمكينهم من أن يصبحوا قادة المستقبل.

وسيلبي منتجع «ثول» الخاص الطلب المتزايد على التجارب الحصرية والمصممة حسب الطلب وفقا لشركة «Black Tomato»، حيث ارتفع معدل الاستفسار عن العقارات ذات الاستخدام الحصري من المسافرين الباحثين عن الرفاهية، بنحو 61%، وسيتاح للزوار فرصة الغوص واستكشاف الحياة البحرية المذهلة، والشعب المرجانية المزدهرة المحيطة، إضافة لزيارة قرية «ثول» القريبة من المنتجع، وكذلك مدينة جدة لخوض أفضل التجارب الثقافية في المملكة وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

منتجع «ثول» الخاص:

وجهة حصرية على جزيرة خاصة بتجربة فاخرة.

يستقبل أول زواره العام القادم 2024.

يقع على جزيرة رملية صغيرة مساحتها 17 ألف م2.

يضم:

فيلا رئيسة مكونة من 3 غرف نوم بمساحات واسعة.

3 أجنحة من غرفة نوم واحدة لكل جناح.

نادي الشاطئ.

ناد رياضي.

مركز صحي.

تطوير المنتجع: