شكرا لقرائتكم خبر نيوم و«دي أس ي» تؤسسان مشروعا للخدمات اللوجستية بـ10 مليارات دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت نيوم وشركة «دي أس ي» العالمية للنقل والخدمات اللوجستية، مشروعا لوجستيا مشتركا وحصريا بقيمة 10 مليارات دولار، يهدف إلى دعم تطوير المشاريع الطموحة قيد الإنشاء في نيوم، وذلك من خلال توفير خدمات لوجستية برية وبحرية وجوية متطورة، تلبي احتياجات ومتطلبات نيوم ومشاريعها المتعددة في السنوات المقبلة.

وسيوفر المشروع المشترك إدارة متكاملة من الخدمات على طول سلسلة الإمداد، مع تطوير وجذب استثمارات في قطاع النقل، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، إضافة إلى خدمات النقل، والتسليم للبضائع، والمواد داخل نيوم؛ والتي ستمتلك بدورها 51% من المشروع المشترك، فيما ستمتلك «دي أس ي» 49% من المشروع.

ومن المتوقع أن تشهد نيوم طلبا متزايدا على الخدمات اللوجستية الخاصة بقطاع الإنشاءات حتى 31 ديسمبر 2031م، وسيتبع ذلك ارتفاعا للطلب على الخدمات اللوجستية غير الإنشائية، ويسعى المشروع المشترك إلى دعم الاقتصاد بالمملكة، وذلك من خلال المساهمة في تطوير البنية التحتية، فضلاً عن إيجاد أكثر من 20 ألف فرصة عمل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر أن الطلب المتوقع على الخدمات اللوجستية الإنشائية وغير الإنشائية سيجعل نيوم أحد أكبر العملاء لهذا القطاع في العالم، ما سيمكنها من إيجاد قيمة مضافة للاقتصاد المحلي من خلال هذه الشراكة المهمة.

وقال «لا تظهر هذه الشراكة واقع نيوم وتقدمها على جميع المستويات فقط، بل تؤكد أيضا مدى ثقة القطاع الخاص في رؤيتها ومشاريعها».

وأضاف «من خلال العمل جنباً إلى جنب مع إحدى شركات الخدمات اللوجستية الرائدة في العالم، سيستفيد المشروع المشترك مع «دي أس ي» من الخبرات النوعية والأبحاث المتقدمة، لدفع الابتكار وتعزيز الاستدامة عبر جميع مراحل سلسلة القيمة اللوجستية».

وأكد النصر أن الفائدة الاقتصادية لهذه الشراكة لن تقتصر على توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، بل ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستحواذ على حصة من السوق المحلية والإقليمية، لافتاً إلى أن أثرها سيشكل نموذجا حيا لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في إيجاد فرص العمل وبناء اقتصاد يلبي توجهات المستقبل.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي أس ي»جنز بيورن أندرسون : «تعد نيوم أحد أكبر المشاريع في العالم، وسوف توفر فرصة لنا في «دي أس ي» للمساهمة في تطوير مشروع يدفع عجلة الابتكار والتقدم التقني ويقود التحول الرقمي، كما أن ما تقوم به نيوم من إنشاءٍ مخطط للعيش المستدام يتماشى مع طموحات «دي أس ي» ويوجد تعاوناً وانسجاما قويا بيننا وبين نيوم».

ومن منطلق التزام نيوم و»دي أس ي» بدفع عجلة الابتكار، سيخصص الجانبان جزءا من عائدات المشروع المشترك لتطوير التقنيات الرائدة وتسويق حلول الجيل القادم من الخدمات اللوجستية المستدامة، كما سيشمل التعاون بين الجانبين إنشاء مركز مخصص للابتكار في نيوم.

ويشكل المشروع الجديد علامة فارقة تجسد الدور الذي تؤديه نيوم لإحداث تحول نوعي في قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، وبما يمهد الطريق نحو ابتكار حلول لوجستية مستدامة ورائدة، الأمر الذي يمثل مرحلة جديدة في رحلة نيوم نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مشروع لوجستي في نيوم:

الشركاء:

شركة نيوم 51%.

شركة «دي أس ي» العالمية 49%.

قيمة الاستثمار 10 مليارات دولار.

الأهداف:

دعم تطوير المشاريع قيد الإنشاء في نيوم.

المساهمة في تطوير البنية التحتية.

إيجاد أكثر من 20 ألف فرصة عمل.

توفير إدارة متكاملة من الخدمات على طول سلسلة الإمداد.

التعاون يشمل: