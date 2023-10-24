السعودية للكهرباء تحصل على تمويل دولي من 4 بنوك بقيمة 3 مليارات دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت الشركة السعودية للكهرباء أمس اتفاقية تمويل دولي مشترك بقيمة 3 مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال)، مع 4 بنوك رائدة ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

وشارك في اتفاقية التمويل بنوك سعودية وخليجية منها بيت التمويل الكويتي، وبنك دبي الإسلامي، ومجموعة بنك المشرق، والبنك الأهلي السعودي، ويمتد أجل التمويل لخمسة أعوام، دون ضمانات من الشركة السعودية للكهرباء.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد القنون أن هذا التمويل يأتي في إطار دعم الخطة الاستثمارية الطموحة التي تستهدف ضخ استثمارات بحوالي 500 مليار ريال حتى 2030م لتقديم أفضل الخدمات الكهربائية للمشتركين، وتعزز نمو قاعدة الأصول المنظمة للشركة، الأمر الذي يتوقع أن يدعم مركزها المالي وآفاق نمو إيراداتها.

وأوضح أن استثمارات شركة الكهرباء في بناء الشبكات الذكية وربط مشاريع الطاقة المتجددة وتحسين الموثوقية والاعتمادية، توفر البيئة الأساسية لقطاعي النقل والتوزيع في سبيل رفع كفاءة التوليد وتحقيق مستهدفات إنتاج الكهرباء، بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030، وهو ما ينطوي على عدد من الفوائد البيئية والمجتمعية تؤهل تصنيف الكثير من تلك الاستثمارات كمشاريع خضراء وصديقة للبيئة.