«نيوم» تطلق صندوقا للاستثمار في أحدث التقنيات والصناعات النظيفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت نيوم أمس صندوق نيوم للاستثمار (NIF)، التابع والمملوك بالكامل لها، الذي يستهدف دعم بناء القطاعات الـ14 ذات الأولوية في نيوم وتطويرها، وتعزيز قيمتها على المدى الطويل، مع إيجاد المزيد من فرص العمل في نيوم.

وسيدعم الصندوق، الذي يعد الذراع الاستثمارية الاستراتيجية لنيوم، محفظته من الاستثمارات العالمية من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ والاستثمار في عدد من الشركات التقنية الناشئة، مع التركيز بشكل أساسي على الشركات الرائدة ذات معدلات النمو المرتفعة، وتلك المتخصصة بصناعات الجيل القادم، كما سيقوم الصندوق بتطوير عدد من المشاريع المشتركة والشراكات داخل منطقة نيوم، بالتعاون مع كبرى الشركات الدولية والجهات الاستثمارية والمبتكرين.

وكشف الصندوق عن استثمارات جديدة مع العديد من الشركات، بما في ذلك استثماراتها مع شركة ريجنت Regent للطائرات المائية الكهربائية، وشركة بوني ايه آي Pony.AI للمركبات ذاتية القيادة، وشركة بوم التقنية Boom Technology المتخصصة بطائرات الركاب الأسرع من الصوت، وشركة بلونالو BlueNalu المتخصصة بمنتجات المأكولات البحرية المزروعة بالخلايا، وشركة انيموكا براندز Animoca Brands المتخصصة بالممتلكات الرقمية وتقنيات الويب المركزي والميتافيرس، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة.

وتؤكد هذه الاستثمارات، التي تضاف إلى تلك التي قادها الصندوق حتى الآن، على دوره الأساسي في العمل مع قطاعات نيوم المختلفة، بهدف دعم استراتيجياتها للنمو، وتمكين التقنيات الجديدة، وتأسيس الأعمال التجارية، وخلق اقتصاد مزدهر في نيوم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر أن رؤية «نيوم» تتمثل في مواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحا من خلال إعادة تعريف الاستدامة ومثالية العيش والمحافظة على الطبيعة، ومن هنا تأتي أهمية صندوق الاستثمار، بوصفه جهة استثمارية استراتيجية تابعة لـ«نيوم» تقوم بدور محوري في تحويل رؤية نيوم إلى واقع، كما سيمكنها من مواصلة مساهمتها في تحقيق طموحات المملكة على المدى الطويل، ما يعزز مكانتها كمحرك للتنويع الاقتصادي ومنصة رئيسة لإيجاد فرص العمل في المملكة.