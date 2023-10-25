شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق يقود حمله لضبط النباشين ويتحفظ على 6 تروسيكلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" حملة استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية لمنع النباشين، حيث أسفرت الحملة عن التحفظ على (6) "تروسيكلات" خاصة بالنباشين، وذلك أثناء فرزهم القمامة حول الصناديق مما يظهر المدينه بمظهر غير لائق ويأتى ذلك تأكيداً لتواصل الجهد المبذول فى التصدى لكافة أوجه العشوائية وتحقيق النظام العام.

وأضاف رئيس الجهاز بأنه جاء على هامش الحمله رصد نقطة تجميع بمركز المجاور (جـ) الحى الأول والتى تم التعامل الفورى عليها ورفع وإزالة جميع المضبوطات ونقلها إلى المقالب العمومية، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وأكد رئيس الجهاز على الإستمرار فى شن الحملات الصباحية والمسائية وإزالة أوجه القبح والعشوائيه فى مهدها حفاظاً على الواجهه الحضارية لمدينة الشروق.