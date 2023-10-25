شكرا لقرائتكم خبر عن تجاوزت 76.6 مليار دولار.. أقوى نمو في إيرادات «ألفابيت» منذ أكثر من عام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت شركة «ألفابيت» Alphabet المجموعة المالكة لـ«غوغل» نموا في إيراداتها الفصلية بنسبة 11% في الربع الثالث، حيث أدى انتعاش الإعلانات إلى دفع التوسع إلى رقمين لأول مرة منذ أكثر من عام.

وبلغت ربحية السهم 1.55 دولار مقابل 1.45 دولار المتوقعة من قبل LSEG، أما الإيرادات فبلغت 76.69 مليار دولار للربع الثالث مقابل 75.97 مليار دولار متوقعة من LSEG.

وبلغت إيرادات الإعلانات على يوتيوب 7.95 مليار دولار مقابل 7.81 مليار دولار متوقعة، وفقًا لـ «StreetAccount».

ووصلت إيرادات «غوغل كلاود» إلى 8.41 مليار دولار مقابل 8.64 مليار دولار متوقعة.

وحققت تكاليف اكتساب حركة البحث على «غوغل» 12.64 مليار دولار مقابل توقعات 12.63 مليار دولار.