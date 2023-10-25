شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح فصلية مفاجئة لـ«مايكروسوفت».. والإيرادات 56.5 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسهم مايكروسوفت بما يصل إلى 5% في تداولات ما بعد الإغلق، الثلاثاء بعد أن أصدرت شركة صناعة البرمجيات نتائج فصلية أقوى من المتوقع في الربع الأول من سنتها المالية.

وحققت الشركة أرباحا 2.99 دولار للسهم، مقابل 2.65 دولار للسهم بحسب توقعات «LSEG»، بينما بلغت الإيرادات الفصلية 56.52 مليار دولار، مقابل 54.50 مليار دولار متوقعة.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 13% على أساس سنوي في هذا الربع، وارتفع صافي الدخل بنسبة 27% إلى 22.29 مليار دولار.

أنتج قطاع السحابة الذكية من مايكروسوفت إيرادات بقيمة 24.26 مليار دولار، بزيادة 19% وأعلى من الإجماع البالغ 23.49 مليار دولار بين المحللين. تتألف الوحدة من السحابة العامة «أزور» و«SQL سيرفر» و«ويندوز سيرفر» و«Visual Studio» و«Nuance» و«GitHub» وخدمات المؤسسات.

قفزت الإيرادات من «أزور» Azure فقط بنسبة 29٪ خلال هذا الربع، وهو أسرع من إجماع المحللين البالغ 26٪. لا تكشف مايكروسوفت عن إيرادات «أزور» بالدولار. بالعملة الثابتة، ارتفعت إيرادات «أزور» بنسبة 28%، متسارعة من 27% في الربع المالي الرابع.

وسجلت وحدة الإنتاجية والعمليات التجارية إيرادات بقيمة 18.59 مليار دولار، بزيادة قدرها 13% وأكثر من التوقعات البالغة 18.19 مليار دولار. تحتوي الوحدة على اشتراكات في تطبيقات «مايكروسوفت 365» الإنتاجية وبرنامج لينكد إن و«داينامكس».

ساهم قطاع الحوسبة الشخصية الإضافية من مايكروسوفت، الذي يضم ويندوز وإكس بوكس وبينغ وسيرفاس، في تحقيق إيرادات بقيمة 13.67 مليار دولار. وكان ذلك أعلى بنسبة 3% وأعلى من إجماع المحللين البالغ 12.85 مليار دولار.

خلال هذا الربع، قدمت مايكروسوفت خدمات جديدة للأمن السيبراني، وأعلنت عن أجهزة كمبيوتر سيرفاس جديدة وقالت إنها ستبيع الوظيفة الإضافية مايكروسوفت 365 Copilot AI للمؤسسات بدءا من 1 نوفمبر.

في وقت سابق من هذا الشهر، أكملت شركة مايكروسوفت استحواذها على شركة نشر ألعاب الفيديو Activision Blizzard مقابل 68.7 مليار دولار. على الرغم من عدم دمج Activision في نتائج الربع المالي الأول لشركة مايكروسوفت، إلا أنها ستؤثر جزئيًا على أرباح الربع التالي، لذلك من المحتمل أن يناقشها المسؤولون التنفيذيون عند تقديم التوجيه.

وارتفعت أسهم مايكروسوفت بنسبة 38% حتى الآن هذا العام.