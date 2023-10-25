شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيارات النقل الأعلى تأمينا وترخيصا خلال سبتمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن أعداد السيارات النقل المرخصة والمؤمن عليها خلال سبتمبر 2023 ، بلغ حوالي 1207 سيارة من بينها 19 سيارة نقل موديل 2020 و52 سيارة نقل موديل 2021 و203موديل 2022 و 358سيارة نقل موديل 2023 و 575 سيارة موديل 2024.

وعن ماركات لنقل الأكثر ترخيصا خلال سبتمبر 2023 ، تأتى فى المقدمة شيفورلية 755سيارة وفى المركز الثاني سوزوكى بواقع 96 سيارة وفي المركز الثالث ايسوزو 76سيارة وفي المركز الرابع نيسان 51 سيارة المركز الخامس تويوتا 50 سيارة.

يذكر أن سيارات النقل قد بلغ عددها خلال أغسطس 2023 حوالي 1263 سيارة من بينها 13سيارة نقل موديل 2020 و49 سيارة نقل موديل 2021 و310موديل 2022 و 387سيارة نقل موديل 2023 و 504 سيارة موديل 2024 .