شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء جنوب الدلتا تنجح فى خفض نسبة الفقد بالشبكة إلى 19% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلى عن العام المالى فى تحقيق خفض فى نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء إلى 19% خلال العام المالى 2022/2023 ، مقابل 21.86 %.

خلال العام المالى 2021/2022 علما بان انخفاض الفقد بنسبة 2.09 عن العام السابق ادى إلى زيادة الايرادات بنحو 287 مليون

جنيه

و تمكنت شركة جنوب الدلتا من تنفيذ الخطة الاستثمارية خلال العام المالى 2022/2023 نحو 512 مليون جنيه لتطوير الشبكة خلال العام المالى 2022 / 2023 وهى يلى :_

- بلغ الحمل الأقصى 2425.5 ميجا وات خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 2348.5 ميجا وات خلال العام المالي 2021/2022 بزيادة قدرها 77 ميجاوات بنسبة 3.28% بينما كان الحمل الأقصى المستهدف بالموازنة 2384.43 ميجاوات

- بلغت نسبة الفقد 19.77 % خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 21.86 %

خلال العام المالي 2021/2022 علما بان انخفاض الفقد بنسبة 2.09 عن العام السابق ادى إلى زيادة الايرادات بنحو 287 مليون

جنيه

-بالنسبه لاعمال الصيانه :-

• محولات التوزيع بنسبة تنفيذ 96.55% .

• موزعات الجهد المتوسط بنسبة تنفيذ 100% .

• الخطوط الهوائية جهد متوسط بنسبة تنفيذ 94.6%

• أكشاك سكاكين الجهد المتوسط بنسبة تنفيذ 99.22 %

• الخطوط الهوائية جهد بنسبة تنفيذ 94.88 ٪؜

- بالنسبه لمعدلات الأعطال:-

• انخفض عدد الانقطاع لكل مشترك SAIFI ) ( الغير مبرمج الى 0.35 مقابل 0.38 عام 2022/2201 كما انخفض زمن الانقطاع لكل مشترك (SAIDI) الغير مبرمج الى 30.15 دقيقة مقابل 37.42 دقيقة العام الماضي .

- تطوير مراكز خدمة المواطنين بالفروع وتزويدها بالأثاث اللازم وبأجهزة حاسب آلي عليها كافة البرامج اللازمة لأداء جميع خدمات العملاء .

- ربط نظام تهيئة العدادات بخدمة العملاء مما ادى الى سرعة إنهاء دورة تركيب العداد مع الحفاظ على أولويه التقديم للتركيب وحوكمه دورة تركيب العدادات الجديدة وعدادات المنصة والاحلال .