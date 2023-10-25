الاقتصاد

كهرباء جنوب الدلتا تنجح فى خفض نسبة الفقد بالشبكة إلى 19%

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القاهرة - سامية سيد - نجحت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلى عن العام المالى فى تحقيق خفض فى نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء إلى 19% خلال العام المالى 2022/2023 ، مقابل 21.86 %.

 

خلال العام المالى 2021/2022  علما بان انخفاض الفقد بنسبة 2.09 عن العام السابق ادى إلى زيادة الايرادات بنحو 287 مليون 

جنيه

 

و تمكنت شركة جنوب الدلتا من تنفيذ  الخطة الاستثمارية خلال العام المالى 2022/2023 نحو  512 مليون جنيه لتطوير الشبكة خلال العام المالى 2022 / 2023 وهى يلى :_

 

- بلغ الحمل الأقصى 2425.5  ميجا وات خلال العام المالي 2022/2023  مقابل 2348.5  ميجا وات خلال العام المالي  2021/2022  بزيادة قدرها 77 ميجاوات بنسبة 3.28%  بينما كان الحمل الأقصى المستهدف بالموازنة 2384.43  ميجاوات 

 

- بلغت نسبة الفقد 19.77 % خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 21.86 %

خلال العام المالي 2021/2022  علما بان انخفاض الفقد بنسبة 2.09 عن العام السابق ادى إلى زيادة الايرادات بنحو 287 مليون 

جنيه

 

-بالنسبه لاعمال الصيانه :-

• محولات التوزيع بنسبة تنفيذ   96.55% .

• موزعات الجهد المتوسط بنسبة تنفيذ   100% .

• الخطوط الهوائية جهد متوسط بنسبة تنفيذ   94.6%

• أكشاك سكاكين الجهد المتوسط بنسبة تنفيذ  99.22  %

• الخطوط الهوائية جهد بنسبة تنفيذ 94.88 ٪؜

 

- بالنسبه لمعدلات الأعطال:-

• انخفض عدد الانقطاع لكل مشترك SAIFI ) ( الغير مبرمج الى  0.35  مقابل   0.38 عام 2022/2201 كما انخفض زمن الانقطاع لكل مشترك (SAIDI) الغير مبرمج الى   30.15  دقيقة مقابل 37.42 دقيقة العام الماضي .

 

 

- تطوير مراكز خدمة المواطنين بالفروع وتزويدها بالأثاث اللازم وبأجهزة حاسب آلي عليها كافة البرامج اللازمة لأداء جميع خدمات العملاء  .

 

- ربط نظام تهيئة العدادات بخدمة العملاء مما ادى الى سرعة إنهاء دورة تركيب العداد مع الحفاظ على أولويه التقديم للتركيب وحوكمه دورة تركيب العدادات الجديدة وعدادات المنصة والاحلال .

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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