شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": 11.6 مليون اشتراك بخدمات الانترنت فائق السرعة ADSL والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن زيادة مشتركو الانترنت فائق السرعة ADSL، حيث ارتفع عدد المشتركين إلى 11.64 مليون بنهاية يوليو 2023 مقابل 11.56 مليون في يونيو 2023 و10.60 مليون بنهاية يوليو 2022.

كذلك ارتفعت نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي المحمول لتصل إلي 71.10% بنهاية يوليو 2023، و 70.52% بنهاية يونيو 2023 و70.34% بنهاية يوليو 2022.

وفقا للتوزيع الجغرافي لمشتركي ADSL تستحوذ القاهرة الكبرى على نسبة 35% والدلتا 35%، قبلي 15%، الإسكندرية ومطروح 9%، مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر 6%.

حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول "خطوط المحمول المستخدمة بالسوق"، إلي 104.33 مليون خط بنهاية يوليو 2023، مقارنة ب 103.64 مليون خط بنهاية يونيو 2023 و98.76 مليون خط بنهاية يوليو 2022.