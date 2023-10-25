شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر إلى دول شرق آسيا ترتفع إلى 7.7 مليار دولار والوقود فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت النشرة السنوية "التبادل التجارى بين مصر وأهم دول شرق آسيا " عام 2022، تطور قيمة التجارة الخارجية "صادرات- واردات" مع أهم دول شرق آسيا، حيث ارتفع إجمالى قيمة الصادرات إلى دول شرق آسيا 7.7 مليار دولار عام 2022، مقابل 6.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 15.9٪.

وبلغ إجمالى قيمة الواردات من دول شرق آسيا 26.8 مليار دولارعام 2022، مقابل 25.8 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قـدرها 3.9٪.

وضمت قائمة الدول كلا من "ماليزيا - جمهورية الصين الشعبية - الهند- تايوان - اليابان - اندونيسيا - باكستان - تايلاند- كوريا الجنوبية - سنغافوره - بنجلاديش".

وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الأولى للصادرات حيث بلغت قيمتها 2 مليار دولار عام 2022، مقابل 0.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 220٪ وكان أهم الأصناف التي تم تصديرها إلى كوريا الجنوبية غاز طبيعى مسيل، وفى المرتبة الثانية الهند بما قيمته 1.9 مليار دولار عام 2022 مقابـل 2.0 مليار دولار عام 2021 بنسبة انخفاض قدره 6.5٪ وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى الهند بترول خام .

وحلت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الأولى للواردات حيث بلغت قيمتها 14.42 مليار دولار عام 2022، مقابل 14.40 مليار دولار عام 2021 بنسبة انخفاض قدره 0.2٪، وكان أهم الأصناف التي تم استيرادها آلات وأجهزه كهربائية وأجزاؤها وفى المرتبة الثانية الهند بما قيمته 4.1 مليار دولار عام 2022 مقابل 3.2 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 26.4٪ وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها لحوم وأحشاء وأطراف صالحه للأكل، حديد ومصنوعاته، منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية.

وجاءت مجموعة الوقود والمنتجات البترولية ومنتجات الصناعات الإستخراجية فى المرتبة الأولى للصادرات عامى "2021، 2022" حيث بلغت قيمتها 5.5 مليار دولار عام 2022 مقابل 4.5 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 22.4٪، كما جاءت مجموعة الآلات والأجهـزة الآلية والكهربائية ومعـدات النقل وأجـزاؤها فى المرتبـة الأولى للواردات عامى (2022،2021 ) حيث بلغت قيمتها 8.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 10.0 مليار دولار عام 2021 بنسبه انخفاض قدره 14.0٪.