شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن المنظومة الرقمية المتكاملة لإدارة وتداول المنتجات البترولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول تبنى التحول الرقمى كوسيلة مهمة فى كافة مناحى عمل المنظومة البترولية بما يعمل عليه من توفير معلومات وبيانات تتسم بالدقة والسرعة تدعم متخذ القرار ،وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والذى أكد أن نجاح التقنيات الحديثة التى تم الاستعانة بها خلال السنوات الأخيرة كأدوات لإحكام الرقابة والرصد الدقيق واللحظى على مدار الساعة لحركة توزيع وتداول المنتجات البترولية من مستودعات الشحن حتي المحطات والعملاء التجاريين والصناعيين ، و قياس وتحديد حجم الأرصدة الفعلية من مخزونات الوقود المختلفة فى المستودعات والمحطات وفيمايلى أهم المعلومات عن تلك المنظومة وكانت كالتالى.

1-تتضمن أهم هذه التقنيات ،نظام قياس أرصدة الوقود آليا في خزانات المستودعات والمحطات (ATG ) ،نظام تتبع سيارات أسطول نقل الوقود (GPS)،المنظومة الإلكترونية لرصد حركة توزيع المنتجات البترولية من المستودعات إلى نقاط البيع.

2- الإسراع باكتمال ربط منظومة تداول المنتجات البترولية هدف رئيسى يتم العمل عليه من خلال الانتهاء من ربط غرف المناطق الجغرافية البترولية بالمنظومة وبالغرف الرئيسية لشركات التسويق والهيئة المصرية العامة للبترول والوزارة .

3-الرصد اللحظى الدقيق للمنظومة والأرصدة بالمستودعات والمحطات على مدار الساعة يوفر بيانات تفصيلية عن أنماط استهلاك المنتجات البترولية ويساعد على ضمان توفير الاحتياجات المطلوبة منها فى كل منطقة جغرافية طبقاً والاحتياجات الفعلية بها وفى التوقيتات المناسبة وبخاصة فى فترات الاستهلاك الموسمى فى بعض الأوقات فى المناطق الجغرافية البترولية.

4-ما تم تحقيقه من استقرار فى سوق المنتجات البترولية خلال الفترة الماضية على الرغم من التحديات التى تشهدها الأسواق العالمية وتذبذب مستويات الأسعار وسلاسل الإمداد ، تم بفضل توفير كافة مقومات النجاح للمنظومة وتحديثها رقمياً وأن على القائمين عليها بذل المزيد من جهود المتابعة وتحسين الأداء خاصة وأن المنتجات البترولية التى يتم توفيرها بالسوق المحلى حيوية لكافة القطاعات المنزلية والصناعية والخدمية وتباع بأسعار تفضيلية مدعومة من الدولة ، مما يستوجب المزيد من تأمينها والحفاظ عليها واستغلالها فى الأغراض المرصودة لها .

5- إدخال تقنيات مراقبة ورصد التوزيع والاستهلاك وتطوير ورفع كفاءة أسطول نقل المنتجات البترولية ساهم كذلك فى سرعة وكفاءة التعامل مع أى احتياجات طارئة من الوقود وتلافى أى اختناقات قد تحدث ، وأن وجود نظام تحكم متكامل "اسكادا" لمنظومة تداول المنتجات البترولية فى أقرب وقت هدف نعمل على تحقيقه ، خاصة وأن لدينا الإرادة والقدرة وتجارب النجاح السابقة التى تدعمنا فى ذلك وهى شبكة الاسكادا الخاصة بشركة أنابيب البترول والمركز القومى للتحكم فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية (الناتا) .