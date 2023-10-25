شكرا لقرائتكم خبر عن الودائع النقدية ترتفع 7.4% إلى 668.1 مليار درهم بنهاية أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خالد موسى

كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 668.1 مليار درهم في أغسطس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 7.39% أو ما يعادل 46 مليار درهم، مقابل 622 مليار درهم في أغسطس 2022.

وأوضح المصرف المركزي، في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة، الأربعاء، أن الودائع النقدية ارتفعت خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 5.11%، بما يوازي 32.5 مليار درهم مقارنة بنحو 635.6 مليار درهم في ديسمبر 2022، بينما تراجعت على أساس شهري بنسبة 0.13% مقارنة بنحو 669 مليار درهم في يوليو الماضي.

وذكر أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.082 تريليون درهم في أغسطس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغ نحو 19.16%، مقابل 908.3 مليار درهم في أغسطس 2022، بزيادة تعادل 174 مليار درهم.

وأشار المصرف المركزي إلى أن الودائع شبه النقدية، زادت على أساس شهري بنحو 0.48% أو ما يوازي 5.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.077 تريليون درهم في يوليو 2023، بينما ارتفعت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنحو 12.03% مقابل 966.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

و"الودائع شبه النقدية"، بحسب المصرف المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف "الودائع النقدية" بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها بدون إخطار مسبق.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 434.8 مليار درهم في أغسطس الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغت نسبته 11.95% مقابل388.4 مليار درهم في أغسطس 2022، بزيادة تعادل 46.4 مليار درهم، بينما تراجعت على أساس شهري بنحو 1.18% مقابل 440 مليار درهم في يوليو الماضي. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ارتفعت بنسبة 9.49% أو ما يعادل 37.7 مليار درهم، مقارنة مع 397.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.

وأظهرت الإحصائيات ارتفاع النقد المصدر إلى126.6 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي بزيادة على أساس سنوي نسبته 11.84% مقارنة بنحو 113.2 مليار درهم في أغسطس 2022. وتوزع النقد المصدر بواقع 16.7 مليار درهم للنقد في البنوك و109.9 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية أغسطس الماضي.

في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 29.05% لتصل إلى 613.5 مليار درهم في أغسطس الماضي مقارنة بنحو 475.4 مليار درهم في أغسطس 2022، بزيادة تعادل 138.1 مليار درهم، بينما تراجعت على أساس شهري بنحو 1.84% مقابل 625 مليار درهم في يوليو 2023.

وتشمل القاعدة النقدية نحو 189.6 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية، و115.1 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي، و126.6 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد في البنوك و182.2 مليار درهم حساب الاحتياطي.