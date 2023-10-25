شكرا لقرائتكم خبر عن «جي إف إتش» تستحوذ على شركة سعودية بـ 500 مليون ريال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية أنها وقعت على الاستحواذ على شركة متخصصة في مجال الخدمات الغذائية واللوجستية في المملكة العربية السعودية، وتبلغ قيمتها المؤسسية حوالي 500 مليون ريال سعودي. وتم الإعلان عن هذا الإجراء خلال فعاليات النسخة السابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

وأشارت المجموعة في بيان إلى أن الشركة السعودية تمتلك منشآت تخزين حديثة وسلسلة توريد متكاملة عبر البلاد، ومجموعة واسعة من المنتجات، وقاعدة متنوعة تضم أكثر من 1000 من كبرى الشركات المتخصصة في قطاع الفنادق والترفيه والأسماء التجارية المعروفة في مجال التجزئة بالمملكة، بالإضافة إلى علاقات طويلة الأمد مع 200 من المجمعين والمنتجين الدوليين.

فرص قوية

وقال حماد يونس، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة جي إف إتش، إن الشركة ترى فرصا قوية لمزيد من التوسع نتيجة للتحول الاقتصادي والاجتماعي الشامل والمشهد المحلي سريع التغير، لافتاً إلى أنه بمجرد إتمام الاستحواذ سيتم العمل مع فريق الإدارة للشركة لإضافة قيمة إلى الأعمال ودعم نمو القطاع من خلال استراتيجيات نمو متعددة على المستويين الداخلي والخارجي، بما في ذلك التوسع الجغرافي وتوسيع المحفظة والتكامل الرأسي، وتعزيز القدرات اللوجستية والتخزينية، وتحقيق وفورات في التكلفة في جميع أنحاء سلسلة القيمة.

وتوقعت المجموعة أن ينعكس هذا الاستثمار بشكل إيجابي على البيانات المالية للمجموعة ويزيد من العوائد.

كما أعلنت المجموعة أنها تواصل توسعة منصتها الإقليمية للرعاية الصحية هيليان من خلال عملية استحواذ استراتيجي في السعودية تتضمن الاستحواذ على حصة قدرها 60% من أحد المستشفيات في السوق بالمنطقة الجنوبية، وتبلغ القيمة المؤسسية لها 1.3 مليار دولار تقريبا (4.8 مليار درهم).

وتم الإعلان عن هذا الإجراء أيضاً خلال فعاليات النسخة السابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

«هيليان»

وذكرت المجموعة في بيان أن هيليان تعتمد استراتيجية للاستحواذ والبناء والتطوير لمقدمي خدمات الرعاية الصحية في المراكز الاقتصادية الناشئة والمدن الثانوية التي تشهد نموا عاليا بسبب الطلب الكبير مقارنة بالخدمات الطبية المتوفرة، وتضم هيليان حوالي 33 مستشفى وعيادات متخصصة في السعودية والإمارات.

وبينت أن المستشفى يعتبر من أبرز المجمعات الطبية في المنطقة الجنوبية من عسير (أبها)، ويقوم بتشغيل منشأة رعاية صحية وتتسع لحوالي 300 سرير، ويستهدف منطقة جنوب المملكة وواحدة من أكبر مراكز الرعاية الصحية المرجعية الخاصة وأكثرها تقدما في المنطقة الجنوبية وبمثابة مركز رئيسي للمناطق المحيطة بها، لافتة إلى أنه سيتم عمل سلسلة من العيادات الأولية للمخطط لها تابعة للمستشفى في جميع المناطق الجنوبية.

ولفتت إلى أنه تم الإعلان عن خطط لإنشاء مطار في منطقة عسير، مما يبرز مكانة عسير كمنطقة ناشئة رئيسية يتم التركيز عليها.

مجموعة من الفرص

وذكرت أن هيليان ستعمل على مجموعة من الفرص في مراحل مختلفة من عملية الاستحواذ والتي ستزيد من توسيع المنصة وبتركيز أكبر على المملكة، كما تخطط جي إف إتش لإدارة محفظة بما تصل إلى حوالي مليار دولار من خلال منصة هيليان على مدى السنوات القادمة.

وأشار هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية، إلى أن المجموعة ستواصل السعي لإيجاد الأصول المتميزة في القطاعات منخفضة المخاطر وذات النمو المرتفع مثل الرعاية الصحية وعلوم الحياة، مما يمكنها من الاستفادة من النمو الهيكلي طويل الأجل والظروف المواتية للنمو.