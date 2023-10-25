شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط مع توازن تقلص الإمدادات وتوقعات الطلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار النفط تقريبًا في بداية التعاملات اليوم الأربعاء إذ وازنت علامات على تقلص الإمدادات الأمريكية أثر بيانات اقتصادية أضعفت توقعات الطلب على الطاقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 88.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 0003 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنتات إلى 83.69 دولار للبرميل.

وانخفضت الأسعار القياسية في كل من الجلسات الثلاث السابقة.

انخفاض إمدادات الخام الأمريكي

وأفادت مصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، بانخفاض إمدادات الخام الأمريكي بنحو 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 أكتوبر.

ويتعارض ذلك مع متوسط آراء محللين قدروا أن مخزونات الخام زادت بنحو 200 ألف برميل في الأسبوع.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية بيانات المخزونات في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

النشاط التجاري في منطقة اليورو

في هذه الأثناء، تراجعت بيانات النشاط التجاري في منطقة اليورو على نحو مفاجئ هذا الشهر، ما يشير إلى أن الكتلة قد تنزلق إلى الركود، الأمر الذي ربما يؤثر سلبًا على توقعات الطلب على النفط.

ويراقب المستثمرون منطقة الشرق الأوسط أيضا، إذ يخشى المتعاملون أن يؤدي اتساع رقعة الصراع هناك إلى اضطراب أسواق النفط وتعطيل الإمدادات.