نيوم تستثمر في «ريجنت» المتخصصة في صناعة الطائرات المائية الكهربائية

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الدمام - شريف احمد - كشفت نيوم، من خلال ذراعها الاستراتيجي صندوق نيوم للاستثمار، عن إتمامها كامل عملية الاستثمار في شركة "ريجنت" المتخصصة في صناعة الطائرات المائية الكهربائية، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية.

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وتُعد هذه الخطوة، التي تضع نيوم كأكبر مستثمر ضمن المرحلة الأولى لتطوير الشركة، جزءاً من شراكةٍ تمتد لعدة سنوات بين نيوم و"ريجنت"، من شأنها أن تعزز قدرات نيوم في قطاع التنقل المائي والمستدام، وتمكنها من تقديم خدمات متطورة لنقل الركاب بالطائرات المائية في المنطقة، بالإضافة إلى دفع الابتكار وتسريع التقدم التقني في شركة "ريجنت".

تسريع الابتكار وتطوير البنية التحتية

في إطار هذه الشراكة، تلتزم شركة "ريجنت" بإنشاء مركزٍ للأبحاث والتطوير والتدريب على مستوى الشرق الأوسط، بهدف تسريع الابتكار في مجال الطائرات المائية الكهربائية وتطوير البنية التحتية والعمليات التشغيلية الخاصة به.

واعتباراً من عام 2024، ستتاح الفرصة لموظفي نيوم من الشباب السعوديين حديثي التخرج في تخصصات الهندسة والتقنية، للعمل مع شركة "ريجنت" بغرض توسيع خبراتهم والتعرف أكثر على تقنياتها المبتكرة. وستجري الشركة أيضاً اختبارات تجريبية في نيوم، لرفع مستوى جاهزيتها استعداداً لبدء خدماتها وعمليات التشغيل بحلول منتصف العقد.

خطط نيوم الطموحة

وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق نيوم للاستثمار، ماجد مفتي أن هذا الاستثمار يجسد خطط نيوم الطموحة لتكون مختبراً حياً لتقنيات المستقبل وتسريع التقدم البشري، ويشمل ذلك بناء أول منظومة متكاملة ومستدامة للنقل التشاركي في العالم،

وأضاف مفتي: "نحن مهتمون بهذه الشراكة الاستثمارية مع "ريجنت"، التي جاءت كنتيجة لعملنا الوثيق مع قطاع النقل في نيوم واستكشاف الفرص الكبيرة، التي ستسهم في تحقيق أهداف نيوم، وبما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. إذ ستوفر هذه الطائرات المائية الكهربائية المبتكرة حلولاً جديدة للتنقل عبر سواحل نيوم، سواء للركاب أو لشحن المواد والبضائع، وستسرع من تقدمنا نحو خلق منظومة متكاملة وخالية من الانبعاثات الكربونية".

ربط الوجهات الرئيسة

وقال المدير التنفيذي للتنقل الحضري في نيوم تيري وونغ: "تمثل الطائرات المائية إحدى وسائل النقل المبتكرة ضمن منظومة نيوم المتكاملة ومتعددة الوسائط للتنقل الآمن والمستدام، والتي ستربط الوجهات الرئيسة على طول 468 كيلومتراً من السواحل والجزر. ومن هنا تأتي أهمية هذا الاستثمار في دعم تطوير تقنيات خالية من الكربون واحتضان أحدث الابتكارات، إلى جانب تعزيز جهودنا الطموحة في التدريب وتوطين التقنيات ونمو الصناعات المتقدمة داخل المملكة".

مجتمع خال من الانبعاثات الكربونية

وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ريجنت" بيلي ثالهايمر: " ستسمح لنا هذه الشراكة بالتعاون الوثيق مع نيوم لإيجاد حلول لتفاصيل العمليات التشغيلية في قطاع التنقل، بما يُعزز من طموحات نيوم لبناء مجتمعٍ خالٍ من الانبعاثات الكربونية، وقائم على تصميم حضري ثوري ومبتكر، وهو الأمر الذي يتماشى أيضاً مع أهداف "ريجنت" لتطوير حلول نقل مستدامة عبر استخدام الطائرات المائية".

وتتميز الطائرات المائية بكونها تجمع بين سرعة التنقل جواً، وسهولة وراحة الإبحار في القوارب. فهي تطفو عند الرصيف البحري، وتبحر فوق الأمواج، ثم تبدأ بالتحليق فوق المياه بسرعات تصل إلى 180 ميلاً في الساعة (289 كيلومتراً في الساعة). تجدر الإشارة إلى أن الطائرة المائية الأهم لدى "ريجنت" والتي تحمل اسم "فايسروي Viceroy"، تستوعب 12 راكباً، وتوفر الراحة وتجربة سفر استثنائية للركاب.