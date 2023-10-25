شكرا لقرائتكم خبر عن 102.4 مليار ريال قيمة صادرات السعودية السلعية في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت الصادرات السلعية فى شهر أغسطس 2023 بنسبة 23.4% مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، إذ بلغت قيمتها 102.4 مليار ريال، منخفضة عن 133.6 مليار ريال، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 28.9 مليار ريال، بنسبة 27.1%، فيما بلغت قيمتها 77.9 مليار ريال مقابل 106.8 مليار ريال فى أغسطس 2022م.

وكشف تقرير التجارة الدولية الصادر عن هيئة الإحصاء، أن نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلى انخفضتمن 79.9% في شهر أغسطس 2022م إلى 76.1% في شهر أغسطس 2023م، فيما ارتفعت قيمة الصادرات السلمية بالمقارنة مع شهر يوليو 2023م بمقدار 10.4 مليار ريال وبنسبة 11.3%.

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8.6 % انخفاضا في الصادرات غير البترولية

سجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) انخفاضاً بنسبة 8.6% عن شهر أغسطس 2022م، وسجلت 24.5 مليار ريال مقابل 26.8 مليار ريال، فيما انخفضت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 21.8% فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 57.5% في نفس الفترة.

وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير بمقدار 2.7 مليار ريال وبنسبة 12.2% بالمقارنة مع شهر يوليو 2023م.

أما على صعيد الواردات، فقد انخفضت في شهر أغسطس 2023م بنسبة 3.6% بمقدار 2.3 مليار ريال إذ بلغت قيمتها 61.5 مليار ريال، مقابل 63.8 مليار ريال فى الشهر المماثل من العام الماضي، بينما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق يوليو 2023م بمقدار 8.5 مليار ريال وبنسبة 12.1%.

اللدائن والمطاط

ووفقا للتقرير تعد "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" من أهم سلع الصادرات غير البترولية وشكلت 26.0% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وانخفضت عن شهر أغسطس 2022م بنسبة 19.0% بمقدار 1.5 مليار ريال، تليها "منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها (تمثل 25.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية) والتي انخفضت بنسبة 34.6% بمقدار 3.3 مليار ريال على أساس سنوي.

في المقابل كانت أهم السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي تشكل 23.5% من إجمالي الواردات، ثم "معدات النقل وأجزاؤها" وهي تشكل %16.8% من إجمالى الواردات.

وانخفضت نسبة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في شهر أغسطس 2023م إذ بلغت 39.8% مقابل 42.0% في الشهر المماثل، وذلك نتيجة للانخفاض الكبير للصادرات غير البترولية، إذ بلغ 8.6% مقابل الانخفاض في الواردات والذي بلغ 3.6% خلال هذه الفترة.

صادرات السعودية إلى الصين

وبلغت قيمة صادرات السعودية إلى الصين 13.7 مليار ريال (تمثل 13.4% من إجمالي الصادرات) في شهر أغسطس 2023م، مما يجعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسة

للصادرات، تليها الهند وكوريا الجنوبية، بقيمة 9.1 مليار ريال (تمثل 8.9% من إجمالي الصادرات)، و8.5 مليار ريال (تمثل 8.3% من إجمالي الصادرات)، على التوالي.

وكانت كلّ من اليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات، وتايوان، والبحرين، وبولندا، وماليزيا، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات السعودية إلى تلك الدول العشر 62.9 مليار ريال وهو ما يمثل نسبة 61.4% من إجمالي الصادرات.

وبلغت قيمة الواردات من الصين 11.8 مليار ريال (تمثل 19.3% من إجمالي الواردات) في شهر أغسطس 2023م، مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى لواردات السعودية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، بقيمة 6 مليارات ريال (تمثل 9.7% من إجمالي الواردات)، و3.6 مليار ريال (تمثل 5.8% من إجمالي الواردات)، على التوالي.

وكانت كل من الهند، وألمانيا، وسويسرا، وسنغافورة، واليابان، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات السعودية من تلك الدول العشر 37.6 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 61.2% من إجمالى الواردات.

الواردات عبر الموانئ

وبحسب التقرير يعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى السعودية بقيمة قدرها 17.1 مليار ريال. أي ما يعادل 27.7% من إجمالي الواردات في شهر

أغسطس 2023م، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بنسبة 16.3%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 12.2%، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 7.5% ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 6.8%.

وشكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 70.6% من إجمالي الواردات السلعية للسعودية.