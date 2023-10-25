نائب وزير الصناعة: فرص كبيرة للتعاون في قطاع التعدين والمعادن مع المستثمرين الأوربيين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد معالي نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر أن هناك ثلاث فرص مهمة على المدى الطويل للتعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي وكذلك للعديد من المستثمرين في قطاع التعدين والمعادن في دول الاتحاد الأوروبي والمملكة، حيث ستساعد كل هذه الفرص في تحقيق هدف المملكة والاتحاد الأوروبي في زيادة وتوفير مصادر مستدامة للمعادن الحرجة وذلك من خلال الاستثمار في قطاع التعدين في المملكة، ومن خلال الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي لتطوير المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG) وتنمية البنية التحتية والممرات اللوجستية لتسهيل وصول المعادن من مصادرها العالمية من المملكة إلى الاتحاد الأوربي والعكس، وأخيرًا من خلال دعم البحث والتطوير وتوفير التقنيات في مجالات المعادن الحرجة وإنتاج المعادن الخضراء وتبادل المعرفة وتطوير الخبرات والموارد البشرية في المجال التعديني، مما سيمكن من تطوير حلول مبتكرة لتحديات قطاع التعدين.

وأوضح معاليه خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “التعدين والتصنيع وسلاسل الإمداد” في منتدى الاستثمار السعودي الأوروبي الذي عقد في الرياض اليوم أن المملكة عملت على عدة جهود لتنمية قطاع التعدين والمعادن منها إطلاق نظام الاستثمار التعديني الجديد، ومبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي والتي تهدف إلى توفير البيانات الجيولوجية من خلال المسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي على منطقة الدرع العربي، حيث يمكن للمستثمرين الوصول إلى قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، وهي بوابة إلكترونية موحدة تجمع البيانات الجيولوجية ويصل عمرها إلى أكثر من 80 عامًا. والبناء على الميزات التنافسية المتميزة للمملكة والعمل على الممكنات اللازمة لتصبح المملكة مركزًا إقليميًا لصناعة المعادن الحرجة والمعادن الخضراء وإمدادها للدول المجاورة وأوروبا.

وأكد معالي المديفر أن المملكة من أكبر الدول في صافي استيراد المعادن في العالم، ومنذ إطلاق رؤية 2030، أعلنت المملكة عن برامج وإستراتيجيات ومشاريع جديدة بمليارات الدولارات تتطلب جميعها كميات كبيرة من المعادن لتحقيقها مما سيضاعف احتياج المملكة من المعادن، وتطرق معاليه إلى الدور المهم الذي يلعبه مؤتمر التعدين الدولي (منتدى مستقبل المعادن) بوصفه منصة للحكومات والشركات الكبرى والمنظمات الدولية للمساهمة في تشكيل مستقبل التعدين والمعادن في العالم وبخاصة في المنطقة الناشئة والممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.