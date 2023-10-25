الطلب على العروض السحابية والذكاء الاصطناعي يرفع مبيعات مايكروسوفت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - FILE PHOTO: Smartphone is seen in front of Microsoft logo displayed in this illustration, taken July 26, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

الخليج 365 - متابعات

تواصل شركة البرمجيات العملاقة “مايكروسوفت” الاستفادة من ارتفاع الطلب على العروض السحابية وازدهار برامج الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت المبيعات في الربع الماضي بنسبة 13% إلى 56.5 مليار دولار، حسبما قالت مجموعة البرمجيات. وارتفعت الأرباح في الربع المالي الأول المنتهي في سبتمبر بنسبة 27% إلى 22 مليار دولار.

وكان معدل المبيعات والأرباح أفضل بكثير مما توقعه الخبراء الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة بلومبرج في المتوسط. وارتفع سعر السهم بأكثر من 3% في بعض الأحيان بعد ساعات التداول.