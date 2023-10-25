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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الطلب على العروض السحابية والذكاء الاصطناعي يرفع مبيعات مايكروسوفت والان مع التفاصيل
الخليج 365 - متابعات
تواصل شركة البرمجيات العملاقة “مايكروسوفت” الاستفادة من ارتفاع الطلب على العروض السحابية وازدهار برامج الذكاء الاصطناعي.
وارتفعت المبيعات في الربع الماضي بنسبة 13% إلى 56.5 مليار دولار، حسبما قالت مجموعة البرمجيات. وارتفعت الأرباح في الربع المالي الأول المنتهي في سبتمبر بنسبة 27% إلى 22 مليار دولار.
وكان معدل المبيعات والأرباح أفضل بكثير مما توقعه الخبراء الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة بلومبرج في المتوسط. وارتفع سعر السهم بأكثر من 3% في بعض الأحيان بعد ساعات التداول.