الاقتصاد

الطلب على العروض السحابية والذكاء الاصطناعي يرفع مبيعات مايكروسوفت

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الطلب على العروض السحابية والذكاء الاصطناعي يرفع مبيعات مايكروسوفت والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - FILE PHOTO: Smartphone is seen in front of Microsoft logo displayed in this illustration, taken July 26, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

الخليج 365 - متابعات

تواصل شركة البرمجيات العملاقة “مايكروسوفت” الاستفادة من ارتفاع الطلب على العروض السحابية وازدهار برامج الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت المبيعات في الربع الماضي بنسبة 13% إلى 56.5 مليار دولار، حسبما قالت مجموعة البرمجيات. وارتفعت الأرباح في الربع المالي الأول المنتهي في سبتمبر بنسبة 27% إلى 22 مليار دولار.

وكان معدل المبيعات والأرباح أفضل بكثير مما توقعه الخبراء الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة بلومبرج في المتوسط. وارتفع سعر السهم بأكثر من 3% في بعض الأحيان بعد ساعات التداول.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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