شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء.. عيار 21 يسجل 2555 جنيها فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم:
عيار 24 يسجل 2920 جنيها.
عيار 21 يسجل 2555 جنيها.
عيار 18 يسجل 2190 جنيها.
الجنيه الذهب 20440 جنيه.
سعر الذهب العالمي
ارتفاع أسعار الذهب كملاذ آمن ساهم في تقلص المتداولين على عقود بيع الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، حيث ارتفع إجمالي مراكز الشراء في عقود الذهب الآجلة في كومكس بمقدار 10774 عقد إلى 104,708. وفي الوقت نفسه انخفضت مراكز البيع بمقدار 31096 عقد إلى 89.605.
إلى الزخم الحالي في سوق الذهب الناتج عن المضاربة، تشير البيانات أن المستثمرون على المدى الطويل قد بدئوا في التوجه إلى السوق وشراء المنتجات المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب.
فقد شهدت أسهم صندوق SPDR أكبر صندوق استثمار متداول للذهب في العالم، زيادة في حيازتها بمقدار 15 طنًا يوم الجمعة الماضية لترتفع حيازاته بنسبة 1.77% إلى 863.24 طن ذهب .
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