شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية: ارتفاع الصادرات 13% لتسجل 3.2 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية ارتفاع الصادرات الهندسية فى شهر سبتمبر 2023 بالمقارنة بنفس الشهر من 2022 بنسبة 16%، حيث بلغت 393 مليون دولار فى سبتمبر 2023 بالمقارنة ب 339.6 مليون دولار فى سبتمبر2022.

وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعاً فى 2023 خلال أول 9 أشهر من العام بنسبة 13% حيث بلغت 3.295 مليار دولار مقارنة ب 2.917 مليار دولار لنفس الفترة عام 2022.

وأشار التقرير إلي أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2023 حتى سبتمبر بالمقارنة بنفس الفترة عام 2022 هي الكابلات حققت نمو 51.9% والأجهزة المنزلية ارتفعت بنسبة 40.5% والصناعات الكهربائية و الإلكترونية سجلت زيادة بنسبة 48.3%، كما ارتفعت صادرات وسائل النقل بنسبة 125% وسجلت صادرات الآلات والمعدات ارتفاع بنسبة 88.5% و منتجات تشغيل المعادن سجلت نمو 53%.

أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها في نفس الفترة هي، أوروبا ( تركيا - المجر- هولندا - ايطاليا- المانيا- التشيك ) آسيا ( السعودية – الامارات - العراق- عمان - البحرين ) افريقيا ( الجزائر- ليبيا -السودان- كوت ديفوار - نيجيريا - الكاميرون - موريشيوس) - أسواق اخرى ( البرازيل )

ومن جانبها، أكدت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، استمرار المجلس في تنظيم البعثات التجارية الخارجية والمعارض والأسابيع التجارية خلال الربع الأخير من العام الجاري من أجل الوصول إلي مستهدف نمو الصادرات بالرغم من التحديات العالمية والمحلية الحالية.

وشددت مي حلمي على سعى المجلس من خلال الفعاليات المختلفة لاستمرار حركة الصادرات الإيجابية متوقعة أن يستمر الأداء الإيجابي في الصادرات الهندسية حتى نهاية 2023 وقد تحقق الصادرات مستهدف نمو يتراوح بين 10 إلي 15% بنهاية 2023

وأضافت "حلمي"، أن الأدوات الترويجية التي يعتمدها المجلس التصديري تستهدف التواجد في الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة وفق خطة يتم اعتمادها بشكل سنوي للبعثات الخارجية والمعارض تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة في القارات المختلفة.

وأشارت مي حلمي إلى استمرار المجلس في فعاليات الدخول إلى الأسواق المختلفة في آسيا وأفريقيا في الربع الأخير من 2023، خاصة وأن هناك استجابة واضحة في الطلب على المنتجات الهندسية المصرية المصدرة.