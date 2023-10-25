شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الشركات تصعد بـ«وول ستريت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع، الثلاثاء بعد سلسلة من النتائج القوية والتوقعات المتفائلة للشركات مما دعم إقبال المستثمرين على المخاطرة وأثار موجة صعود واسعة النطاق. وينصب التركيز على موسم أرباح الربع الثالث، ومن المتوقع هذا الأسبوع أن يعلن قرابة ثلث الشركات المدرجة على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عن النتائج.

وقال توماس مارتن كبير مديري المحافظ في جلوبالت في أتلانتا «قبل الأمس واليوم، كانت تقارير الأرباح مخيبة للآمال بعض الشيء، ولذا كان هذان أول يومين نشهد فيهما أرباحا أكثر تفاؤلا وقوة».

وبحسب مجموعة بورصات لندن، تجاوز 81 بالمئة من بين 118 شركة مدرجة على المؤشر ستاندرد آند بورز 500 والتي قدمت تقاريرها حتى الآن، توقعات المحللين. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 204.97 نقطة أو 0.62 بالمئة إلى 33141.38 نقطة. وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 30.64 نقطة بما يعادل 0.73 بالمئة إلى 4247.68 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 121.55 نقطة أو 0.93 بالمئة إلى 13139.88 نقطة.

وتقدم سهم فيرايزون 9.3 بالمئة بعد أن رفعت توقعاتها السنوية للتدفق النقدي الحر، وصعد سهم جنرال إلكتريك 6.5 بالمئة بعد أن رفعت المجموعة توقعاتها لأرباح العام بأكمله.

ورفعت كوكا كولا توقعات مبيعاتها السنوية، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها 2.9 بالمئة. وقفز سهم شركة تكنولوجيا الطيران آر.تي.إكس 7.2 بالمئة بعد أن تجاوزت نتائجها التوقعات. (رويترز)