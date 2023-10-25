شكرا لقرائتكم خبر عن «الأنصاري» سعى لتطوير الخدمات المالية الرقمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية المدرجة في سوق دبي المالي مذكرة تفاهم مع شركة Zain Fintech ذراع خدمات التكنولوجيا المالية لمجموعة زين العاملة في الابتكارات الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ووفقا لبيان مشترك، ستؤسس هذه الاتفاقية لإقامة تحالف استراتيجي واعد بين الطرفين في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا التي تنشط فيها عمليات زين، حيث سيركز على تسخير التقنيات الرقمية لتعزيز الخدمات المالية لقاعدة عملائهما.

وستمكن هذه الشراكة الطرفين من تطوير الخدمات المالية والحلول التكنولوجية بشكل فعال في أسواق المنطقة، مما يضمن تحسين تجارب العملاء.

يشار إلى ان شركة Zain Fintech تنشط في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا التي تتواجد بها عمليات مجموعة زين، إذ تقدم منتجات وخدمات في مجال المدفوعات والتحويلات المالية و المحفظة الإلكترونية وإصدار البطاقات الائتمانية وخدمات التمويل المتناهي الصغر.

وتملك Zain Fintech استثمارات استراتيجية في الشركات الناشئة التي تركز على خدمات التكنولوجيا المالية، وتتواءم مع خططها الاستراتيجية التوسعية.