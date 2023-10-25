شكرا لقرائتكم خبر عن 113 مليون دولار أرباح «إنفستكورب كابيتال» السنوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ارتفعت أرباح شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي المتخصصة في خدمات رأس المال وتمويل رأس المال في مجال الاستثمارات البديلة، والتي تعتزم طرح وإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى 113 مليون دولار (414.7 مليون درهم) بنهاية السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، مقارنة بـ 87 مليون دولار (319.29 مليون درهم) تم تحقيقها خلال السنة المالية السابقة.

وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 18%، فيما انخفضت المصروفات التشغيلية بنسبة 9% لتصل إلى 10 ملايين دولار مقابل 11 مليون دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2022.

وارتفع دخل الفوائد إلى 9 ملايين دولار، مقابل 3 ملايين دولار خلال فترة المقارنة، وتراجعت مصاريف الضرائب إلى مليون دولار مقابل 3 ملايين دولار خلال السنة المالية الماضية.