شكرا لقرائتكم خبر عن 826 مليار درهم الشيكات المتداولة في الإمارات خلال 8 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خالد موسى

ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ إلى 10.99 تريليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، وفق أحدث إحصائيات «المركزي».

فيما أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 826.049 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. وبلغ عدد الشيكات التي تمت تسويتها عبر نظام مقاصة الشيكات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 14.63 مليون شيك.

وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال الثمانية أشهر الأولى من 2023، بواقع 7.01 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و3.97 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

واستحوذ شهر مايو على النصيب الأكبر من إجمالي التحويلات المنفذة خلال الأشهر السبعة الأولي بواقع 1.680 تريليون درهم، ثم شهر يوليو بواقع 1.512 تريليون درهم، فيما وصلت تحويلات مارس إلى 1.465 تريليون درهم ويونيو الى 1.261 تريليون درهم وأغسطس إلى 1.47 تريليون درهم.

ونظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.