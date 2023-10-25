شكرا لقرائتكم خبر عن نيوم تستثمر 100 مليون دولار في تصنيع وتطوير المركبات ذاتية القيادة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت نيوم، من خلال ذراعها الاستراتيجي صندوق نيوم للاستثمار، عن استثمارها 100 مليون دولار، في "بوني إيه آي"، الشركة العالمية المتخصصة في مجال المركبات ذاتية الذاتية.

ويهدف الاستثمار إلى تصنيع المركبات ذاتية القيادة، وتطوير التقنيات المرتبطة بهذه الصناعة، وتوفير خدمات متقدمة في نيوم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستوفر نيوم و"بوني إيه آي"، من خلال هذه الشراكة، خدمات المركبات ذاتية القيادة، وتصنيع وتطوير المركبات المتقدمة والبنية التحتية للمركبات الذكية في نيوم، على أن تغطي هذه الخدمات الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بناء أول نظام نقل تشاركي مستدام

يجسد هذا الاستثمار التزام نيوم المستمر ببناء أول نظام نقل تشاركي مستدام ومتكامل وذاتي القيادة في العالم إلى جانب دورها المحوري في توطين الصناعات المتقدمة ومنها صناعة المركبات ذاتية القيادة وتقتياتها المتعددة.

ويتضمن هذا الاستثمار الطموح، الذي سيُحدث تحولاً في قطاع النقل، إنشاء مصنع محلي مدعوم بأحدث التقنيات لتصنيع المركبات ذاتية القيادة، وإنشاء مقر إقليمي للأبحاث والتطوير والتصنيع، نظراً لما تتمتع به نيوم من موقع استراتيجي مثالي لتطوير تقنيات المركبات ذاتية القيادة الخاصة بشركة "بوني إيه آي" في المنطقة.

توفير حلول التنقل الذاتي

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق نيوم للاستثمار ماجد مفتي: "يتماشى هذا الاستثمار مع الخطط الطموحة التي أعلنتها نيوم لتوفير حلول التنقل الذاتي في المنطقة".

وأضاف، "أن التقنية المتعلقة بقيادة المركبات ذاتية القيادة الذاتية والخاصة بـ"بوني إيه آي" أصبحت متاحة، ونحن متحمسون لاستخدامها والاستفادة منها في نيوم في المستقبل القريب".

خطط طموحة

وقال المدير التنفيذي للتنقل الإقليمي والحضري في نيوم تيري وونغ: "يعد الاستثمار في "بوني إيه آي" جزءاً أساسياً من خططنا الطموحة لبناء نظام نقل ذاتي القيادة ذكي ومتعدد الوسائط وخالي من الانبعاثات، يربط الناس والمجتمعات في جميع أنحاء نيوم، وسيمكننا هذا من احتضان وابتكار تقنيات جديدة يستفيد منها العالم".

وأضاف: "هذا الاستثمار يقربنا أكثر من صناعة مستقبل جديد أكثر ملاءمة واستدامة وأماناً للركاب والمسافرين".

تقنيات القيادة الذاتية

وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بوني إيه آي"، د. جيمس بينغ: "نحن سعداء للشراكة مع نيوم، حيث ستسهم تقنيات القيادة الذاتية عالمية المستوى وخبرتنا العريقة في "بوني إيه آي" في تحقيق رؤية نيوم لتكون "أرض المستقبل الجديد"، التي تُمكّن أعظم العقول وأفضل المواهب من تجسيد الأفكار الرائدة لتطوير وتصنيع وتوفير خدمات مركبات التنقل ذاتية القيادة في المنطقة".

وأضاف بينغ: "بصفتنا شركة عالمية رائدة في مجال تقنيات المركبات ذاتية القيادة، فإن هذا التوسع الإقليمي الكبير لشركتنا يمثل علامة فارقة في مسيرتنا نحو تحقيق تطلعاتنا على مستوى العالم ورؤيتنا المتمثلة في إتاحة "التنقل الذاتي في كل مكان"، حيث سوف تسهم هذه الشراكة في تطوير هذه الصناعة ودفعها إلى آفاق جديدة".

وتشكل نيوم ببيئتها الفريدة مختبراً حياً عالمي المستوى، لتعزيز تجارب وتقنيات التنقل الذاتي، ليكون جزءاً أساسياً من منظومة النقل المستدام متعدد الوسائط، المدعوم بالطاقة المتجددة بنسبة 100٪. ونظرًا لكونها تُبنى من الصفر، دون أي وجود لتعقيدات البنى التحتية القديمة، ستوفر نيوم بيئة مثالية لتحسين وتنفيذ حلول التنقل ذاتية القيادة المتطورة براً وبحراً وجواً، مدعومة باستثماراتها السابقة في المركبات الكهربائية العمودية eVTOL في شركة "فولوكوبتر" إلى جانب استثمارها في صناعة الطائرات المائية الكهربائية.

وتعد "بوني إيه آي" أول شركة تقوم بتشغيل خدمة مركبات الأجرة ذاتية القيادة بالكامل، التي تُعرف بـ"روبوتاكسي"، وتقدم خدماتها في كل من بكين وقوانغتشو، وهي من بين أوائل الشركات التي حصلت على تصاريح لاختبار المركبات ذاتية القيادة بالكامل في 4 مدن رئيسية في الصين، وهي:بكين وقوانغتشو وشانغهاي وشنزن.