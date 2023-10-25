شكرا لقرائتكم خبر عن فوز تحالف «أكوا باور» و«السعودية للكهرباء» بتطوير مشروعين بـ 14.6 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت شركة أكوا باور إشعار ترسية مشروط، أمس، من الشركة السعودية لشراء الطاقة يفيد بفوز تحالف شركة أكوا باور والشركة السعودية للكهرباء بتطوير مشروعين للإنتاج المستقل بتقنية توربينات الغاز بالدورة المركبة بقيمة تقدر بنحو 14.6 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المشروعين يتضمنان: مشروع محطة طيبة 1 للإنتاج المستقل للطاقة، بقدرة 1.8 جيجاوات، ومشروع محطة القصيم 1 للإنتاج المستقل للطاقة، بقدرة 1.8 جيجاوات.

وأضافت الشركة أن التحالف يتطلع لإبرام اتفاقيات شراء الطاقة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة لمدة 25 عاما خلال شهر نوفمبر 2023،ولا يمكن حالياً تحديد الأثر المالي في هذه المرحلة.