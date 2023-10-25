شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تصعد وسط تراجع عوائد السندات الأمريكية وتوترات الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكن المكاسب تقلصت بعد ظهور علامات على فتور الطلب على الملاذ الآمن بعد أن قادت الولايات المتحدة وروسيا الدعوات الدولية لوقف الاشتباكات في فلسطين المحتلة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1973.17 دولار للأوقية بحلول الساعة 0603 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجع في الجلستين السابقتين عن أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي. وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 % إلى 1983.30 دولار.

وقال محللون: "كان أداء الذهب رائعا، إذ ارتفع بأكثر من 10 % في عشرة أيام إلى مستوى المقاومة الرئيسي عند 2000 دولار. لكن كل تحرك يحتاج إلى توقف مؤقت، وقد وصلنا إلى هذه المرحلة".

ويراقب المستثمرون عن كثب التوترات في الشرق الأوسط حيث يسعى زعماء العالم إما إلى وقف الاشتباكات في فلسطين المحتلة حتى يتسنى توصيل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين المحاصرين.

وتترقب الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في الولايات المتحدة غدا الخميس ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي يوم الجمعة قبل قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.

وتراجع مؤشر الدولار وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات مع انسياق المستثمرين وراء عمليات البيع مؤخرا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.91 دولار للأوقية كما استقر البلاتين عند 884.63 دولار وارتفع البلاديوم 0.5 % إلى 1124.80 دولار.