شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر ترتفع.. وعيار 21 يسجل 2580 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء، فيما قفز سعر عيار 21 (الأكثر تداولا)، تزامنا مع صعود أسعار الذهب عالميا.

وشهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ارتفاعا ما بين 80 إلى 95 جنيها مصريا، فيما ارتفع سعر عيار 24 بقيمة 95 جنيها، مسجلا 2948 جنيها للبيع، و2891 للشراء للجرام الواحد.

أسعار الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21 بقيمة 92 جنيها، ليسجل 2580 جنيها للبيع، و2530 جنيها للشراء، بينما قفز سعر جرام الذهب عيار 21 مسجلا 2211 جنيها للبيع، و2168 جنيها للشراء، بزيادة 90 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء ارتفاع بمقدار 89 جنيها، مسجلا 1720 جنيها للبيع، و1686 جنيها للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب عيار 21 بقيمة 460 جنيها، مسجلا 20640 جنيها للبيع، و20280 جنيها للشراء.