شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكي الياباني يواصل المكاسب بدعم من حزمة تحفيز صينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء ليواصل التعافي من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقتفيا مكاسب الأسهم في وول ستريت الليلة الماضية، كما قدمت حزمة مالية من الصين تبلغ تريليون يوان (136.8 مليار دولار) تحفيزا إضافيا.

وأغلق المؤشر نيكي اليوم مرتفعا 0.67 % عند 31269.92 نقطة، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على الزخم الذي شهدته الجلسة الصباحية عندما ارتفع 1.3 % إلى 31466.92 نقطة مسجلا أقوى مستوى منذ الخميس الماضي.

وكان المؤشر قد هبط إلى 30551.67 نقطة في الجلسة السابقة، وهو مستوى لم يصل إليه منذ الرابع من أكتوبر.

ومن بين إجمالي 225 سهما على المؤشر نيكي ارتفع 158 اليوم الأربعاء وتراجع 67 سهما.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.61 %.

وزاد سهم آي.إتش.آي للمعدات الصناعية 4.61 % ليسجل الأداء الأفضل على المؤشر نيكي اليوم الأربعاء.

وجاء في المركز الثاني سهم سكرين هولدينجز لإنتاج معدات صناعة الرقائق والذي ارتفع 3.53 %. وارتفع سهم نظيرتها الأكبر طوكيو إلكترون 1.72 %.

كما سجل سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق أداء قويا وارتفع 2.89 %.

وجاءت أكبر الخسائر من نصيب نيديك لصناعة السيارات، إذ هبط السهم 2.75 % مواصلا التراجع للجلسة الثانية بعد نتائج مالية مخيبة لآمال المستثمرين.

وجاءت ميتسوبيشي موتورز في المركز الثاني بين الخاسرين إذ انخفض سهمها 2.12 %. وتراجع سهم إيسوزو موتورز لصناعة الشاحنات أيضا 1.56 %.

