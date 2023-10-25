أسعار الذهب في المملكة اليوم عيار 21 بـ208.01 ريال

الخليج 365_الرياض

شهدت أسعار الذهب في المملكة اليوم تراجعًا بشكل طفيف لا يكاد يذكر مقارنة مع سعر الذهب في السعودية يوم أمس الذي بدأ سلسلة من التذبذب خلال الأيام الأخيرة لكنه لا يزال محافظًا على مكاسبه الأسبوعية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وعلى صعيد السوق المحلية فقد بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم حوالي 237.73 ريال مقارنة مع 237.80 ريال التي سجلها يوم أمس فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم الأربعاء 217.92 ريال مقارنة مع 217.99 ريال سعر يوم أمس.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية فقد سجل في المتوسط حوالي 208.01 ريال مقارنة مع 208.08 ريال التي سجلها يوم أمس بينما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 178.30 ريال متراجعا بمقدار 0.05 ريال عن سعر يوم أمس الذي بلغ 178.35 ريال.

سعر الذهب عالميًا

وفي الأسواق العالمية انتعش سعر الذهب يوم أمس الثلاثاء حيث زاد في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1977.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1989 دولارًا.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعدما تجاوزت لفترة وجيزة 5% أول أمس الاثنين، مما يهدد بشكل أكبر بالتباطؤ الاقتصادي بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.

ويعتبر الذهب استثمارًا آمنًا في أوقات الأزمات، وصعد نحو 9% في الأسبوعين الماضيين بسبب المخاوف المرتبطة بالحرب مسجلاً أعلى مستوى في خمسة أشهر في 20 أكتوبر الجاري.