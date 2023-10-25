شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الأهلى: 300مليار دولار تكاليف التكيف المناخى بالبلدان النامية عام 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، اليوم الأربعاء، أن مصر تبذل جهودا مهمة تجاه قضية التغيرات المناخية، وتشمل استهداف الحكومة رفع نسبة مساهمة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بالنسبة إلى إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة إلى 42% فى عام 2030، إلى جانب تقديم منظومة متكاملة من الحوافز الحكومية الخاصة بالاقتصاد الأخضر والاستدامة المالية.

وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى خلال كلمته أمام مؤتمر الناس والبنوك، أن دور الجهاز المصرفى تحت إشراف البنك المركزى المصرى يدعم التمويل الأخضر والمستدام وزيادة قاعدة المتعاملين مع القطاع الاقتصادى الرسمى، لافتاً إلى أن تقديرات المؤسسات الدولية لتكاليف التكيف المناخى فى البلدان النامية تصل إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

ويشارك في المؤتمر عدد من الوزراء، ولفيف من قيادات القطاع المصرفي، وعدد من رؤساء مجالس إدارات البنوك المصرية، خبراء الاقتصاد، كما يشارك بالمؤتمر العديد من رجال المال والأعمال وقيادات كبرى الشركات المصرية.