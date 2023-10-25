شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء القناة: تشغيل محطة شمسية لتوصيل التيار لـ1250 وحدة سكنية بشلاتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس سامي ابو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة حريصة على استكمال خطط التطوير والتوسعات بالشبكة الكهربائية بمحافظة البحر الأحمر لما بها من مدن سياحية لها أهمية اقتصادية كبيرة وفى مقدمتها مرسى علم و القصير.

وأوضح أبو وردة فى تصريحات صحفية له، أنه من بين الأعمال التى تمت بمحافظة البحر الأحمر هى توصيل التغذية الكهربائية الي 3 مدارس بمدينة الغردقة، ومدرسة طه حسين بمدينة الشلاتين وتدعيم المدينة بوحدة توليد قدرة 5 ميجاوات وكذلك تدعيم مدينة حلايب بوحدتين توليد قدرة كل وحدة 3 ميجاوات.

وأضاف أبو وردة أنه تم الانتهاء من صيانة محطة الطاقة الشمسية بمدينة الشلاتين بعد توقفها لمدة سنوات وذلك لتوصيل الكهرباء لعدد 1250 وحده سكنيه جديده بمدينة الشلاتين، لافتا إلى أن تم توصيل الكهرباء لمحطة مياه مرسي علم والانتهاء من توصيل الكهرباء للمجزر الالي بمدينة الغردقة.

وتابع أبو وردة أن الشركة حريصة على تدعيم شبكة الكهرباء بمدينة مرسي وتوفير أكثر من مصدر تغذية بديل لما لهذه المنطقة من أهمية كبرى ومشاريع سياحية عملاقة وكذلك لتوفير كافة القدرات الكهربائية لهذه المنطقة الواعدة والتي سوف تكون قاطرة التنمية المستدامة للدولة في المستقبل القريب.