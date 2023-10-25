شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطاقة الذرية: توثيق مكان إقامة العالم فوزى حماد فى مشروع "عاش هنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية أن تكريم رواد الطاقة الذرية بمشروع "عاش هنا" يسجل اهتمام الدولة بعلماء الطاقة الذرية الذين أسّسوا هيئة الطاقة الذرية الهيئة الأم لجميع الهيئات النووية، موكدا أن هولاء العلماء هم من وضعوا استراتيجة الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وبناء المشروعات والبنية التحتية واعداد الكوادر البشرية في شتى مجالات العلوم النووية والأمان النووي.



العالم فوزى حماد

وأوضح الحاج فى بيان له اليوم، أنه فى إطار رسم مسارات جغرافية للحياة في مصر عن طريق توثيق المباني والأماكن التي عاش بها رموز مصر من الفنانين والسينمائيين والعلماء وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية في شتى مجالات الحياة العلمية والأدبية والثقافية والتي ساهمت في إثراء الحياة في مصر عبر تاريخها الحديث، تم تركيب لوحة المشروع على المنزل الذي عاش به العالم الدكتور فوزي حسين حماد رائد الطاقة الذرية والأمان النووي في مصر وصاحب المدرسة العلمية الرصينة بهيئة الطاقة الذرية.

وقال الحاج إن تركيب لوحة العالم الجليل تعد أولى ثمار التنسيق والتعاون بين هيئة الطاقة الذرية والجهاز القومي للتنسيق الحضاري بشأن إدماج علماء ورموز الهيئة بهذا المشروع القومي الهام تخليداً لذكراهم.

ومن جانبها أعربت سعاد منديل أرملة العالم فوزي حماد عن سعادتها بهذا التكريم من الدولة ممثلة في هيئة الطاقة الذرية ومن ابنائه العلماء بالهيئة الذين عاش لأجلهم وأن حلمه كان البرنامج النووي المصري لبناء المحطات النووية، موكدا أنه نجح خلال حياته في بناء مدرسة كبيرة من العلماء الشبان في مختلف التخصصات وخاصة علوم الأمان النووي الذي هو أساس أي مشروع نووي وساعد في سفرهم لبعثات لجميع انحاء العالم ليكونوا لبنة الأمان النووي المصرى.