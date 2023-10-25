الهيئة السعودية للمقاولين تنظم مؤتمر تقنية البناء 2023

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

نظمت الهيئة السعودية للمقاولين بالتعاون مع “شركة فينتشرز” مؤتمر تقنية البناء في المملكة، وذلك خلال الفترة من 23 – 24 أكتوبر الجاري, بمشاركة 50 شركة متخصصة, وبحضور 70 متحدثًا، وأكثر من 600 مهتم.

وشارك في المؤتمر العديد من الجهات الحكومية الرئيسية، ومطوري المشاريع، والمقاولين، والاستشاريين، وشركات تقنية البناء، وتقنية العقارات، وتقنية المدن، لاستعراض أمثلة لاستخدامات رقمية وتشغيلية للمشاريع الكبرى والمدن أكثر ذكاءً وسرعةً واستدامةً.

وهدف المؤتمر إلى تحويل عمليات تنفيذ المشاريع وتسليمها بطرق أكثر كفاءة، وذلك من خلال مشاركة نماذج حية تعتمد على أحدث الابتكارات في التصميم والبناء، وإدارة المباني، والبنية التحتية للمدن.

ويعد مؤتمر تقنيات البناء الذي نظمته الهيئة، ترجمة لرؤيتها وطموحها في بناء المستقبل بثقة، وتحقيق رسالتها في تنظيم قطاع المقاولات، بتطوير وتنفيذِ معايير تنظيمية عالية الجودة، وتشجيعِ الابتكار، وتطويرِ المهارات، سعياً للمساهمة والمشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030.