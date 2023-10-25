شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات بتداولات تقترب من 3 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.8 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.47% ليصل إلى مستوى 23154 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.82% ليصل إلى مستوى 28705 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.64% ليصل إلى مستوى 9853 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.28% ليصل إلى مستوى 4314 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.44% ليصل إلى مستوى 6542 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 5232 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والعربية لاستصلاح الأراضي، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والقناة للتوكيلات الملاحية، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، وأم بي للهندسة، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والعربية للأسمنت، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للألومنيوم، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، وجنوب الوادي للأسمنت.

وأصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (220) لسنة 2023، والمتضمن في مادته الأولى وقف نشاط شركة دايناميك لتداول الأوراق المالية اختياريًا لمدة عام (العام الثاني) اعتباراً من تاريخ الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 15/05/2023، وذلك وفقًا لحكم المادة رقم (33) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992".

وتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 200 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والنساجون الشرقيون للسجاد، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 7.3 مليون سهم، 20.1 ألف سهم، 500 ألف سهم، 100 ألف سهم، 62 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بوربرتيز للتنمية العمرانية، والعبوات الطبية، والمهندس للتأمين، والمتحدة للإسكان والتعمير، والقاهرة للإسكان والتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، عدد 250 ألف سهم، 930.1 ألف سهم، 17998 سهم، 350 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 200 ألف سهم، 430.2 ألف سهم، 357 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركات برايم القابضة للاستثمارات المالية، ورواد السياحة-الرواد، ومستشفى النزهة الدولي عدد 180 ألف سهم، 181.6 ألف سهم، 19191 سهم، على التوالي.

وأعلنت شركة الأهلي للتنمية والاستثمار، بيع المساهم محمود عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب 729.6 ألف سهم بسعر 17.38 جنيه بقيمة إجمالية 12.7 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.188% إلى 1.1356%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أرزان لتداول الأوراق المالية.

وفي سياق منفصل قالت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، إن الشركة تدرس إقامة تحالف مع بعض الشركات المصرية المتخصصة لإنشاء شركة لإنتاج تقاوي البطاطس.

في شأن آخر قالت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إن الشركة حققت إيرادات 63.8 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر عام 2023 مقابل 51 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 125%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 12.5 مليون جنيه مقارنة مع 5 ملايين جنيه بنسبة نمو 251%.