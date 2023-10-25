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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد تصدر بطاقة تذكارية ترصد فيها ظاهرة "الطيور المهاجرة" والان مع تفاصيل الخبر
ويذكر أن تصميم البطاقة التذكارية يضم أربعة طوابع بريدية، يُصوّر كل طابع منها صورة لطائر من الطيور المهاجرة، الطابع الأول يحمل صورة لطائر الصُّفَّيْر، الطابع الثاني صورة لطائر الحَسُّون، الطابع الثالث صورة لطائر الرفراف، الطابع الرابع صورة لطائر هزاز أزرق الزور، وتتميز هذه الطيور بروعة ألوانها وعذوبة شدوها، مما يوفر فرصة كبيرة للاستمتاع البصري والسمعي.
وجدير بالذكر أن مقاس البطاقة (12 سم في 15 سم) مكونة من أربعة طوابع فئة كل طابع 10 جنيهات مؤمنة ضد التزييف، متعددة الألوان، ومزودة بتقنية الـ QR Code بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.
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