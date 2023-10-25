شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد تصدر بطاقة تذكارية ترصد فيها ظاهرة "الطيور المهاجرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة القومية للبريد بطاقة بريد تذكارية ترصد فيها بعض الطيور المهاجرة؛ حيث تشهد مصر حاليًّا واحدة من أبرز الظواهر الطبيعية سنويًّا، وهي عبور عديد من الطيور المهاجرة بها في أثناء هجرتها؛ وذلك بسبب موقع مصر الإستراتيجي المتميز، حيث تتميز الأراضي المصرية ببيئة صالحة لحياة كثير من هذه الطيور المهاجرة، فمصر وجهة رئيسية ومحطة توقف لعديد من الطيور المهاجرة في أثناء هجرتها بين أوروبا وأفريقيا وآسيا.

ويذكر أن تصميم البطاقة التذكارية يضم أربعة طوابع بريدية، يُصوّر كل طابع منها صورة لطائر من الطيور المهاجرة، الطابع الأول يحمل صورة لطائر الصُّفَّيْر، الطابع الثاني صورة لطائر الحَسُّون، الطابع الثالث صورة لطائر الرفراف، الطابع الرابع صورة لطائر هزاز أزرق الزور، وتتميز هذه الطيور بروعة ألوانها وعذوبة شدوها، مما يوفر فرصة كبيرة للاستمتاع البصري والسمعي.

وجدير بالذكر أن مقاس البطاقة (12 سم في 15 سم) مكونة من أربعة طوابع فئة كل طابع 10 جنيهات مؤمنة ضد التزييف، متعددة الألوان، ومزودة بتقنية الـ QR Code بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.