الاقتصاد

مؤشر سوق دبي يغلق مرتفعاً 2.6% متجاوزاً 3840 نقطة

0 نشر
دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق دبي يغلق مرتفعاً 2.6% متجاوزاً 3840 نقطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق مؤشر سوق دبي المالي مرتفعاً 2.662% إلى 3841.12 نقطة، فيما صعد سوق أبوظبي 0.564 % إلى 9324.88 نقطة. 

  • الاعلى ارتفاعاً في سوق دبي 
    • أملاك 8.81%
    • إعمار للتطوير 7.39%
    • أمان 6.41%
    • الوطنية للتأمينات 5.08%
       
  • الأكثر تراجعاً في سوق دبي 
    • وطنية 5.01%
    • تيكوم 0.37%
    • سلامة 0.33%
    • الاسكندنافية 0.00%
       
  • الأعلى ارتفاعاً في سوق أبوظبي 
    • برجيل 10.69%
    • الواحة 9.09%
    • بيانات 8.45%
    • التجاري الدولي 8.42%
       
  • الأكثر تراجعاً في سوق أبوظبي 
    • الشارقة للأسمنت -9.22%
    • أي دي سي أذونات -8.00%
    • سوداتيل -7.93%
    • قيادة السيارات -3.70%
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا