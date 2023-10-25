شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق دبي يغلق مرتفعاً 2.6% متجاوزاً 3840 نقطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق مؤشر سوق دبي المالي مرتفعاً 2.662% إلى 3841.12 نقطة، فيما صعد سوق أبوظبي 0.564 % إلى 9324.88 نقطة.
- الاعلى ارتفاعاً في سوق دبي
- أملاك 8.81%
- إعمار للتطوير 7.39%
- أمان 6.41%
- الوطنية للتأمينات 5.08%
- الأكثر تراجعاً في سوق دبي
- وطنية 5.01%
- تيكوم 0.37%
- سلامة 0.33%
- الاسكندنافية 0.00%
- الأعلى ارتفاعاً في سوق أبوظبي
- برجيل 10.69%
- الواحة 9.09%
- بيانات 8.45%
- التجاري الدولي 8.42%
- الأكثر تراجعاً في سوق أبوظبي
- الشارقة للأسمنت -9.22%
- أي دي سي أذونات -8.00%
- سوداتيل -7.93%
- قيادة السيارات -3.70%