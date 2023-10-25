شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع مصري بلجيكي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بـ3 مليارات دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أكد لوك فاندنلوك، الرئيس التنفيذي لشركة «ديمي» البلجيكية، أن الشركة مهتمة بالتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، في مصر. وأوضح أن مشروع الشركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في ميناء جرجوب، يجري تنفيذه باستثمارات تبلغ نحو 3 مليارات دولار، في المرحلة الاولى، حيث يشتمل المشروع على 3 مراحل، موضحا أن إنتاج هذا المشروع سيخصص للتصدير إلى الأسوق الأوروبية.

وقال إن المشروع أحرز تقدما ملحوظ على طريق الاتفاق النهائي، وبدء تنفيذ المشروع، بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات المعنية الأخرى.

وتطرق رئيس ومسؤولو الشركة، خلال لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، على هامش مشاركته في منتدى «البوابة العالمية» الذي تنظمه مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى المناقشات الجارية مع وزارة النقل للتعاون في مجال تطوير منظومة النقل النهري، مشيرين إلى التعاون الجاري مع هيئة قناة السويس، فيما يتعلق بمشروع تطوير بحيرة البردويل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بالتحول الأخضر، والتوسع في الاعتماد على الطاقة الخضراء والنظيفة، واستعرض التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك تدشين المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، برئاسته، وتشكيل الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر.

وأضاف أن مصر قامت بمضاعفة الحوافز المقدمة والمُخصصة للهيدروجين الأخضر، ومن ذلك مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، الذي تمت إحالته للبرلمان، ومن المقرر أن يصدر هذا العام.

وأكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة المصرية لتقديم كل الدعم للمشروع وأنه شخصيًا مستعد للتواصل مع مسؤولي الشركة من أجل تيسير أعمال الشركة.

وقال المدير التنفيذي لميناء أنتويرب، الذي شارك في اللقاء، ان هناك تقدما كبيرا في تطوير الموانئ المصرية، مؤكدا واستعداده لتعزيز التعاون في تقديم الدعم الفني وبناء القدرات في مجال الموانئ الخضراء والرقمنة، مشيرا إلى أن التطلع لتنفيذ مشروعات في هذا المجال المهم، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.