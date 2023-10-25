شكرا لقرائتكم خبر عن 5.75 مليار درهم أرباح بنك أبوظبي التجاري في 9 أشهر بنمو 24% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن أرباح قياسية مدفوعة بنمو قوي في القروض وارتفاع هامش صافي الأرباح في ظل استقرار الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة على المدى الطويل وقدرته على مواكبة التغيرات. ويتمتع بنك أبوظبي التجاري بالإمكانات المطلوبة للاستفادة من الفرص المتاحة في ضوء ثقة العملاء العالية في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

المؤشرات الرئيسية للأداء المالي للربع الثالث من العام 2023

- بلغ الربح الصافي 1.942 مليار درهم محافظاً على مستواه مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023 وارتفع بنسبة 22% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.

- ارتفاع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 8% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023 وبنسبة 24% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي ليصل إلى 3.179 مليار درهم.

- بلغ الدخل من غير الفوائد 1.054 مليار درهم بانخفاض بنسبة 7% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023 وبارتفاع بنسبة 11% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.

- ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 4% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023 وبنسبة 21% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي ليصل إلى 4.233 مليار درهم.

- تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 210 نقطة أساس لتبلغ 33.3% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.

- ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 3% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023 وبنسبة 24% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي لتصل إلى 2.822 مليار درهم.

المؤشرات الرئيسية للأداء المالي عن التسعة أشهر من العام 2023 مقارنة بالتسعة أشهر من العام 2022

- ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 24% ليصل إلى 5.752 مليار درهم.

- ارتفاع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 23% ليصل إلى 8.961 مليار درهم.

- ارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 22% ليصل إلى 3.244 مليار درهم.

- ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 23% ليصل إلى 12.205 مليار درهم.

- تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 360 نقطة أساس لتبلغ 32.5% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.

- ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 30% لتصل إلى 8.243 مليار درهم.

نمو ملحوظ في صافي القروض وودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير

- ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 10% مقارنة مع نهاية شهر سبتمبر من العام 2022 ليصل إلى 537 مليار درهم وبنسبة 8% خلال التسعة أشهر من العام 2023.

- ارتفاع صافي القروض والسلفيات بنسبة 13% مقارنة مع نهاية شهر سبتمبر من العام 2022 ليصل إلى 284 مليار درهم وبارتفاع بنسبة 10% خلال التسعة أشهر من العام 2023. بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الجديدة للشركات 52 مليار درهم خلال التسعة أشهر من العام 2023.

- ارتفاع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 9% ليبلغ 329 مليار درهم مقارنة مع نهاية شهر سبتمبر من العام 2022 وبنسبة 7% خلال التسعة أشهر من العام 2023. وبلغت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 157 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2023، بارتفاع بنسبة 4.5% خلال الربع الثالث من العام الحالي وبمبلغ إلى 6.8 مليار درهم، حيث شكلت نسبة 48% من إجمالي ودائع العملاء.

- بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.16% كما بلغت نسبة الشق الأول 13.46%.

- بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 130.4%.

- بلغت تكلفة المخاطر 73 نقطة أساس خلال الربع الثالث من العام 2023 وكذلك خلال التسعة أشهر من العام 2023 وهي ضمن النطاق المستهدف. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 4.82% (بلغت نسبة القروض المتعثرة متضمنة صافي الأصول منخفضة القيمة (POCI) 5.36%)، بعد أن كانت 5.10% بنهاية شهر يونيو 2023. بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 91.4% في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 148% بنهاية شهر سبتمبر من العام الحالي.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: حافظ بنك أبوظبي التجاري على وتيرة النمو المتواصل خلال هذا العام وحققت جميع قطاعات الأعمال نمواً ملحوظاً بما يتماشي مع خطة البنك الاستراتيجية. ويسرني الإعلان عن تحقيق صافي أرباح بلغت 5.752 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، بزيادة وقدرها 24% مقارنة مع العام الماضي، وهو ما يمثل ارتفاعاً في العائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 14.3%.

وواصل بنك أبوظبي التجاري أداءه القوي وتقديم خدماته المصرفية المبتكرة وحلوله الرقمية المتميزة لخدمة قاعدة عملائه المتنامية، مما عزز ثقة العملاء من الأفراد والشركات بالعلامة التجارية القوية للبنك في ظل استقرار الاقتصاد الوطني واستمرار الثقة والنظرة الإيجابية للعملاء على الرغم من التحديات العالمية. وبينما نستشرف العام 2024، نحن على ثقة تامة في استقرار الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ومواصلة الاستثمار في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.

وفي هذا السياق، قام البنك بتقديم تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 52 مليار درهم منذ بداية العام وحتى تاريخه، مما ساعد على تحقيق نمو كبير في صافي القروض بنسبة 10% خلال هذه الفترة.

وبعد إعادة إطلاق هوية الخدمات المصرفية للشركات مؤخراً تحت اسم «الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات»، شهدت الخدمات المصرفية التجارية طلباً قوياً على التسهيلات الائتمانية من قطاعات اقتصادية متنوعة، ولا سيما المؤسسات المالية والمؤسسات المرتبطة بالحكومة وقطاع الطاقة والشركات التجارية. وتلتزم مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات لدى البنك بتقديم الخدمات المصرفية للشركات متوسطة الحجم والشركات الصغيرة والمتوسطة التي شهدت انضمام أكثر من 1,400 عميل جديد من الشركات خلال الربع الثالث من العام.

أما في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد لدى البنك فقد ارتفعت التسهيلات الائتمانية الجديدة بنسبة 43% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2022، حيث وصل حجم القروض والتمويلات الجديدة المقدمة للأفراد إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وشهدت طلباً مرتفعاً على القروض العقارية وقروض السيارات. كما سجّلت مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد رقماً قياسياً لعدد العملاء الجدد الذين انضموا إلى البنك خلال الربع الثالث من العام بلغ 167,000 عميل، حيث انضم أكثر من 80% منهم من خلال القنوات المصرفية الرقمية لدى بنك أبوظبي التجاري. أما أعمال البطاقات المصرفية فقد حققت أيضاً أفضل أداء ربع سنوي على الإطلاق، حيث قام البنك بإصدار أكثر من 67,000 بطاقة جديدة خلال الربع الثالث من العام 2023.

وفي الوقت نفسه، استطاعت مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات لدى البنك أن تتصدر قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في دولة الإمارات بوتيرة سريعة، حيث ارتفعت قاعدة عملائها بنسبة 33% تقريباً خلال العام.

ومع استمرار توسّع أعمالنا، قمنا بتكثيف استثماراتنا في تعزيز قدرات البنك وموارده البشرية. ويواصل بنك أبوظبي التجاري المشاركة بشكل فاعل في المساهمة بتنفيذ أجندة التوطين في الدولة، لتبلغ نسبة التوطين من إجمالي القوى العاملة في مجموعة بنك أبوظبي التجاري 40%. وقد انضم إلينا أكثر من 200 زميل وزميلة من مواطني الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بما فيهم عدد من المصرفيين من ذوي الخبرة الذي سيشغلون مناصب إدارية عُليا في قطاعات الأعمال الرئيسية في البنك، وإدارة الامتثال والتمويل والاستدامة ومخاطر الائتمان والسيولة والشراكات الرقمية. ويسعدنا أن نرى موظفينا الإماراتيين المتميزين يحققون المزيد من التقدم في مسيرتهم المهنية، مستفيدين من برامج التدريب والتطوير المتكاملة التي يقدمها البنك، حيث تمت ترقية 800 مواطن ومواطنة خلال هذا العام.

وفي عام الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تستضيف مؤتمر المناخ العالمي COP28، يمضي بنك أبوظبي التجاري قُدماً في إطلاق العديد من المبادرات الداعمة لرؤية الدولة بالتحوّل إلى اقتصاد متكامل خال من الانبعاثات الكربونية.

ويعكس الإصدار الثاني من السندات الخضراء في شهر سبتمبر من هذا العام، أهمية دورنا الحيوي والتزامنا الراسخ بدعم أهداف المبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي فضلاً عن توجيه رأس المال العالمي نحو مشاريع الطاقة النظيفة والمستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت نفسه، تواصل قطاعات الأعمال لدى البنك تعزيز دورها في الابتكار وتطوير المنتجات المصرفية والاستمرار في توجيه قدراتنا التمويلية الضخمة بما يتناسب مع الأولويات الاجتماعية والبيئية لعملائنا.

ورغم أن التغير المناخي يشكل اليوم تحدياً عالمياً بارزاً، إلا أننا نسترشد بالتطلعات الطموحة لدولة الإمارات لتحقيق التحوّل المنشود. ويشكل الاستثمار والمشاركة في الاقتصاد الأخضر فرصة واعدة لأعمالنا، ونتطلع إلى التعاون مع عملائنا وكافة الأطراف المعنية للعمل معاً على تحقيق أهدافنا المستقبلية وبناء مستقبل أفضل والوصول إلى الحياد المناخي.

وقال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري:

يسرّنا الإعلان عن تحقيق أداء تشغيلي ومالي قويّ خلال الربع الثالث، مع زيادة صافي الأرباح بنسبة 22% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2022 ليصل إلى 1.942 مليار درهم.

وجاء ذلك مدفوعاً بالزيادة المتسارعة في صافي الدخل من الفوائد، الذي ارتفع بنسبة 8% مقارنة بالربع الثاني من العام 2023 و24% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2022، ومدعوماً بالنمو الواسع للقروض في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. كما ارتفع صافي هامش الفوائد تدريجياً خلال الاثني عشر شهراً الماضية محققاً زيادة قدرها 14 نقطة أساس مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023.

وحققت التسهيلات الائتمانية لكل من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد نتائج إيجابية، حيث بلغ صافي نمو القروض في بنك أبوظبي التجاري منذ بداية العام وحتى تاريخه 10% متجاوزاً النطاق الذي قمنا بتحديده للنمو على المدى المتوسط.

ويواصل البنك زيادة حجم محفظة القروض وتعزيز تنوع المحفظة ومستويات المخاطر المرتبطة بها، حيث ارتفع حجم القروض للمؤسسات المرتبطة بالحكومة إلى 24% مقارنة بنسبة 23% في نهاية العام 2022، فيما انخفض مستوى الانكشاف على مخاطر الاستثمار العقاري من 22% إلى 19%.

في الوقت نفسه، نجحنا في تعزيز مقاييس الكفاءة رغم استثمارات البنك المكثفة لتحقيق المزيد من النمو. وشهدت نسبة التكلفة إلى الدخل خلال الأشهر التسعة من العام 2023 انخفاضاً قدره 360 نقطة أساس لتصل إلى 32.5% تماشياً مع التوجهات متوسطة المدى التي حددها البنك.

وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة، نجح البنك في إدارة تكلفة التمويلات بفعالية. وساهمت قوة علامتنا التجارية في زيادة ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بقيمة 6.8 مليار درهم خلال الربع الثالث. كما أطلقنا ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير المستدامة لعملائنا من الشركات في إطار أجندة البنك الشاملة الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

تحديث التوجهات استناداً إلى الأداء الاستثنائي للبنك

نظراً لأدائنا القوي، يعمل البنك على وضع توقعات جديدة حول عدد من المقاييس الرئيسية. ونتوقع أن يتراوح العائد على حقوق المساهمين بين 14% و15% للعام 2023 كاملاً، مدفوعاً بنمو صافي القروض بنسبة تتراوح بين 10% و12%، وما يقارب 2.8% كصافي هامش الفوائد. ويستهدف البنك أيضاً توزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من صافي أرباح هذا العام، وذلك بفضل مركزه المالي القوي.

وسجّل بنك أبوظبي التجاري هذا العام تقدماً ملحوظاً في مختلف الجوانب الخاصة بالاستدامة، مع التركيز بشكل خاص على تطوير استراتيجيتنا للمناخ.

وأصبحت السندات الخضراء مكوّنا أساسياً ضمن استراتيجية التمويل الخاصة بالبنك، ولاقى إصدارنا الثاني من هذه السندات طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والعالميين خلال شهر سبتمبر من هذا العام. ويعتمد البنك أفضل ممارسات الشفافية والإفصاح، حيث قدّم تقريرنا الأول للسندات الخضراء معلومات مفصلة حول تخصيص تلك السندات وتأثير محفظة القروض الخضراء المؤهلة لدى البنك.

وتماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، يقوم البنك بوضع اللمسات الأخيرة على إطار عمل متطور خاص بالمناخ. وبعدما استكملنا التقييم الأساسي لانبعاثات المشاريع الممولة، أصبحنا الآن جاهزين لتقديم التزامات واضحة وذات مصداقية عالية حول المناخ. وتظل أولويتنا المباشرة حالياً هي تطوير مجموعة من المنتجات الخضراء لدعم عملائنا في رحلة التحوّل.

ويعمل البنك بوتيرة متسارعة وعلى كافة الأصعدة لمواصلة تعزيز مركزه المالي، حيث نحصد نتائج ممتازة في جميع المقاييس وفق التوجهات، بدءاً من نمو القروض وصولاً إلى الكفاءة وتكلفة المخاطر، مما يحقق قيمة كبيرة للمساهمين ويعزز المرونة التنظيمية للبنك على المدى البعيد.