شكرا لقرائتكم خبر عن اليخت «ماجستي 111» يظهر في الولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «جلف كرافت»، الشركة الإماراتية العاملة في صناعة اليخوت والقوارب، عن وصول اليخت «ماجستي 111» إلى الولايات المتحدة، لأول مرة خلال معرض «فورت لودرديل الدولي للقوارب 2023»، ويمثل هذا الحدث منعطفاً مهماً بالنسبة للشركة وعلامتها التجارية الشهيرة لليخوت «ماجستي»، حيث تقدمان الإضافة الأحدث إلى مجموعة اليخوت الفاخرة لعشاق القوارب واليخوت في الولايات المتحدة.

ويعد «ماجستي 111» شهادة حقيقية على التزام «جلف كرافت» بالارتقاء بمعايير الأناقة والابتكار البحري. ومن المتوقع أن يغدو رمزاً للفخامة والرقي في أكبر معرض دولي للقوارب في الولايات المتحدة ولا سيما بعد فوزه بجائزة «أفضل تصميم داخلي»، خلال حفل توزيع «جوائز اليخوت العالمية»، الذي أقيم خلال مهرجان كان لليخوت في سبتمبر/ أيلول، وظهوره الأوروبي الأول في معرض موناكو لليخوت.