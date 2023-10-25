شكرا لقرائتكم خبر عن «كاربون أليرت» لتكنولوجيا المناخ تفتتح مكاتب في رأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

انضمت شركة كاربون أليرت، العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ، إلى مجتمع أعمال مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز». تُعد الشركة الأولى من نوعها في الإمارات الشمالية، ويصب تركيزها على الحد من انبعاثات الكربون العالمية الإجمالية عن طريق توفير أرصدة كربون عالية الجودة وطرحها في الأسواق المُنظمة.

بهذه المناسبة، رحب رامي جلاّد الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، بانضمام شركة كاربون أليرت إلى مجتمع أعمال راكز والذي يضم شركات عدة تقدم حلولاً مستدامة. كما أشار جلاّد إلى أهمية تبني المؤسسات والأفراد الممارسات البيئية المستدامة وتعزيزها والحرص على دعم مبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى معالجة تغير المناخ وغيرها من القضايا ذات الصلة.

وأضاف جلاّد: «انضمت الشركة إلى مجتمع أعمالنا في وقت مثالي يصادف استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف (كوب 28) هذا العام، حيث يمكن للشركة استغلال هذه الفرصة لطرح حلولها والتواصل مع الشركات الدولية الأخرى التي ترغب في تأدية دورها المتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية وكذلك العمل على المشاركة ضمن البعثة العالمية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».

تخطط شركة كاربون أليرت لبحث فرص تركيب تقنيتها لإزالة ثنائي أكسيد الكربون والحاصلة على براءة اختراع وذلك في صحراء دولة الإمارات العربية المتحدة قريباً، بالإضافة إلى استعدادها لدعم الشركات الصناعية المحلية في الحصول على شهادة الكربون.