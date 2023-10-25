شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات الأولى إقليمياً و15 عالمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشيرحلّت شركة طيران الإمارات فـي المركز الأول أوسطياً والـ15 عالمياً بين أفضل 20 شركة طيران، من حيث حركة المسافرين في عام 2022، إذ أقلت الشركــــة على متن طائراتها 43.6 ملـــيون مسافر، وفقاً لتقرير صادر عن موقع «فيجوال كـــابيتاليست».وتصـــدرت الخطوط الجــــوية الأمريكــــية القائمة، حـــيث نقلــــت ما يقرب من 200 ملـــيون مسافر في العام الماضـــي، وكـــان المسار الأكـــثر شعبية لشركة الطـــيران بــين دالاس فــــورت وورث ولــــوس أنجلوس، حيث كانت تديــــر أكـــثـر من 30 رحلة يومياً.وجاءت «دلتا إيرلاينز» في المركز الثاني بـ171 مليون مسافر، ثم رايانار في المركز الثالث بـ168 مليون مسافر، ثم يونايتد إيرلاينز في المركز الرابع بـ144 مليون مسافر.وبعد أن تضرر قطاع الطيران من الجائحة، يشهد حالياً انتعاشاً قوياً، مع نمو حركة السفر بنسبة 30%، وارتفاع الإيرادات بنسبة 50% على أساس سنوي في عام 2022.ومن بين 3 مليارات سافروا برحلة في العام الماضي، طار أكثر من نصفهم على متن إحدى الشركات الكبرى في القطاع.ومن حيث الإيرادات بالنسبة إلى العام الماضي، حلّت طيران الإمارات في المركز الرابع عالمياً، حيث جنت 29.2 مليار دولار، وتصدرت الخطوط الجوية الأمريكية القائمة مجدداً بـ49 مليار دولار، تلتها مواطنتها «دلتا» بـ45.6 مليار دولار، ويونايتد إيرلاينز في المركز الثالث بـ45 مليار دولار.أكبر 20 شركة طيران من حيث عدد المسافرين

«أميريكان» 199.3

«دلتا» 171.4

«رايانار» 168.6

«يونايتد» 144.3

«ساوث ويست» 126.6

«لوفتهانزا» 101.8

«البريطانية» 94.7

«إنديجو» 85.3

«التركية» 71.8

«إيزي جيت» 69.7

«الفرنسية» 65

«جنوب الصين» 62.6

«لاتام» 62.4

«ويزإير» 51.1

«طيران الإمارات»43.6

«شرق الصين» 42.5

«ألاسكا الجوية» 41.5

«إيروفلوت» 40.7

«جيت بلو» 39.6

«أول نيبون» 38.7