شكرا لقرائتكم خبر عن معرض المغامرات والتخييم مطلع نوفمبر في «إكسبو الذيد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

يستعد مركز إكسبو الذيد لإطلاق فعاليات النسخة الخامسة من معرض المغامرات والتخييم 2023، الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبإشراف من مركز إكسبو الشارقة، وذلك في الفترة بين 1 و5 نوفمبر المقبل.

ويشارك في المعرض، أكثر من 35 عارضاً يقدمون لعشاق التخييم والرحلات البرية والبحرية آلاف المنتجات، والتي تتنوع بين أحدث تجهيزات ومعدات التخييم والرحلات والرياضات الخارجية والصيد، إلى جانب أجهزة الأمان والسلامة الخاصة بالتخييم، ويوفر الحدث للزوار فرصة للتواصل المباشر مع الشركات المختصة بتجهيزات ومتطلبات الحياة البرية والتفاعل مع هواة الصيد والرياضات الصحراوية، كما يتيح لهم التعرف على مستجدات الرحلات السياحية البرية والبحرية.

نسخة متميزة

وقال سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: تجري حالياً الاستعدادات لإطلاق نسخة مميزة من معرض المغامرات والتخييم الذي أضحى منصة مهمة لتلبية احتياجات ومتطلبات محبي المغامرات والرحلات السياحية الصحراوية من خلال ما يقدمه من المنتجات والابتكارات والفعاليات الجديدة التي تُلبي طموحات واهتمامات الزوار، ولاسيما في ظل أهمية ومكانة المعرض كأحد أهم الأحداث المتخصصة بالتخييم والمغامرات على مستوى الدولة.

وأشار المدفع إلى أن المعرض يسهم بشكل كبير في دعم الحركة السياحية في إمارة الشارقة والمنطقة الوسطى على وجه الخصوص من خلال تسليط الضوء على المناطق السياحية الملائمة للتخييم ورحلات السفاري وجذب زوار جدد إلى المنطقة الوسطى التي تزخر بالعديد من المواقع السياحية المتميزة، داعياً الجمهور للتفاعل مع الحدث والاستفادة من هذه التجربة الاستثنائية للتعرف على آخر مستجدات الرحلات السياحية البرية والبحرية وأحدث معدات التخييم والرياضات الصحراوية ورحلات السفاري.

الجدير ذكره أن معرض «المغامرات والتخييم»، الذي يفتح أبوابه للزوار يومياً من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 10 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 3 ظهراً وحتى الساعة 11 مساء، يشهد منذ نسخته الأولى إقبالاً واسعاً من الزوار، ومشاركة متميزة من مكاتب وشركات تنظيم رحلات السفاري والتخييم.