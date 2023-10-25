شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستعرض 300 منتج غذائي في « أنوجا 2023» الألماني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في معرض «أنوجا 2023» للأغذية والمشروبات، الذي اختتم فعالياته مؤخراً في كولونيا بألمانيا، بمشاركة ناجحة لمجموعة من المصدرين والمصنعين. وتم خلاله تسليط الضوء على الإمكانات والقدرات التصنيعية المتميزة للإمارة في قطاع الأغذية والمشروبات.

واستعرضت المصانع المحلية والشركات المصدرة من دبي والإمارات نحو 300 منتج، والتي تتميز بأعلى معايير الجودة، ومن شأنها أن تسهم في تنافسية القطاع، للوصول إلى أسواق جديدة. فيما تمّ الترويج لأكثر من 100 منتج للمرة الأولى ضمن المعرض، وهي تجسّد أحدث إبداعات القطاع من مكونات ونكهات وتقنيات إنتاج جديدة.

وشهدت مشاركة الوفد الممثل لإمارة دبي، من خلال مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، نجاحاً كبيراً بعدد الجهات المشاركة والتي تضاعف عددها هذا العام مقارنةً بالعام الماضي، وذلك مع دخول شركات إلى سوق التصدير ومشاركتها في المعرض لأول مرة.

وقد سلّط معرض «أنوجا 2023» الضوء على شركة «ثرايف» المتخصصة في تصنيع اللحوم النباتية الوحيدة في المنطقة، حيث تمّ اختيارها كأحد الفائزين بجائزة «أنوجا إنوفيشن تيست» عن منتجات اللحوم المتميزة التي تنتجها. وتُعدّ «ثرايف» جزءاً من مجموعة «إفكو» في دولة الإمارات، وهي واحدة من أكبر منتجي الأغذية في الإمارة، ومن أبرز الجهات العارضة ضمن جناح دبي.

من جهةٍ أخرى، اشتملت المنتجات المحلية والمُصنّعة في دبي على عبوات مستدامة وقابلة للتدوير بنسبة 100%. وقد حظيت الشركات الجديدة في السوق بفرصة الاستفادة من المعرض على نحوٍ واسع، بوصفه منصةً لإطلاق المنتجات، وعقد اتفاقيات التعاون، والكشف عن خططٍ لدخول السوق وكذلك التوسع.

والجدير بالذكر أن المساهمة الفاعلة لزيادة قدرات الإنتاج والتصنيع في مبادرات التنويع الاقتصادي في دبي تتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى مضاعفة اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل، وتعزيز مكانتها بين أفضل ثلاث مدن عالمية.

من جهتها، استعرضت مدينة دبي الصناعية قدراتها المتطورة في مجال التصنيع الغذائي وأجندة الأمن الغذائي في الإمارات، وعلى الجانب الآخر تميزت مشاركة المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» ضمن إطار الحلول المتكاملة للصناعات الغذائية التي تقدمها، سواء تلك المرتبطة بسلاسل الإنتاج والتصدير أو نمو الشركات العالمية لديها نحو أسواق عديدة، الأمر الذي يدعم الاستثمارات الصناعية المتاحة والفرص التي توفرها «جافزا»، كما تم تسليط الضوء من خلال مشاركات الجهات المتنوعة أيضاً على تعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في دولة الإمارات 2051 إلى اعتماد ممارسات زراعية مرنة تزيد من الإنتاجية في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، الذي يعتبر من أهم مواضيع الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، الذي ستستضيفه دبي في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023.