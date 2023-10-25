شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقود اعتماد العملات المشفرة لسحب الرواتب خليجياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت شركة «دييل» عن دراسة جديدة تشير إلى أن دولة الإمارات تتصدر القائمة بين دول الخليج في اعتماد العملات المشفرة كوسيلة تمكن الموظفين من سحب رواتبهم باستخدام هذه العملات. وجاءت نتائج الدراسة الجديدة بما يتماشى مع النهج الاستشرافي والرؤية الاستباقية للإمارات في تعزيز الابتكار في القطاع المالي وإنشاء أطر تنظيمية موثوقة تمكن المستخدمين من تبني التقنيات الجديدة.

تسلط الدراسة الضوء على الزيادة في عدد الأشخاص الذين يستخدمون العملات المشفرة كوسيلة فعّالة لتلقي المدفوعات من شركاتهم. وقد أجرت الشركة استطلاعا واسع النطاق بمشاركة أكثر من 1600 موظف وأكثر من 700 مؤسسة في دولة الإمارات، بهدف جمع بيانات وتحليلات قيّمة حول هذا الاتجاه المتنامي.

وتُظهر نتائج الدراسة أن دولة الإمارات تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي في اعتماد العملات المشفرة لسحب الرواتب للموظفين، بنسبة 87%، تليها السعودية بنسبة 8%، في حين تأتي قطر بالمركز الثالث بنسبة 4.8%. أما على صعيد المنطقة، فقد أظهرت النتائج أن مصر تتصدر القائمة، حيث شهدت أكثر من 25,000 عملية سحب باستخدام العملات المشفرة في الـ 12 شهرًا الماضية. وتُعد المغرب ولبنان أيضًا من الدول التي تسعى إلى اعتماد العملات المشفرة.

ومن الجدير بالذكر أن «الإيثريوم» تحتل المرتبة الأولى من بين العملات المشفرة المفضلة لعمليات السحب، حيث تمثل نسبة 51.2%. وتأتي بعدها العملة المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي (USDC) بنسبة 24.5%، فيما تسيطر عملة البيتكوين على 20.2% من عمليات السحب. في حين جاءت كل من سولانا وداش من بين العملات المشفرة الخمس الأكثر استخدامًا في عمليات السحب بنسبة 2.5% و1.6% على التوالي.

وقال طارق سلام، رئيس الإدارة في شركة «دييل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»: «تقدم الدراسة التي أجرتها دييل رؤى وتحليلات قيّمة حول أحدث الاتجاهات في قطاع التوظيف. وأشاد بالنمو السريع في اعتماد العملات المشفرة الذي تشهده الإمارات والمنطقة بشكل عام. وأضاف سلام: تلعب الجهات المنظمة دوراً هاماً في تعزيز المشاركة في نظام العملات المشفرة، وسنتابع عن كثب هذا الاتجاه المتنامي في اعتماد العملات المشفرة.»